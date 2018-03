Mörk var natten, kall var jorden – Erik Jersenius om Blind Willie Johnsons klagan genom evigheten

Den främsta Jesusskildringen som nått vita duken är den italienske poeten och filmskaparen Pier Paolo Pasolinis magiska ”Matteusevangeliet” (1964). Han övertygades av påven Johannes XXIII att göra en religiös film, ett kontroversiellt beslut eftersom Pasolini var en ökänd ateist, marxist och homosexuell. Marxistiska filmkritiker tyckte att Pasolini förföll till att underkasta sig en reaktionär ideologi (kristendomen) i ”Matteusevangeliet”, men själv såg han just filmen som en möjlighet att bryta sig fri från marxismens snäva materialism och att genom den kristna tron närma sig livet stora mysterier kring livet, döden och lidandet, de genom alla tider viktigaste frågorna för människan.

Efter mötet med påven plöjde Pasolini igenom alla fyra evangelierna på en kväll. Han tyckte Johannes var för mystisk, Markus för vulgär och Lukas på tok för sentimental, men hos Matteus fann han en oemotståndlig poesi.

Till skillnad från de flesta som har gett sig på att göra Jesusfilmer valde Pasolini därför att inte fläta ihop de olika evangelierna i en kronologisk berättelse, utan att enbart gestalta Matteusevangeliet. Resultatet blev en gripande poetiskt religiös film som bärs helt av Matteus text. Pasolini tillåter sig inga tillägg eller tolkningar, orden återges i sin helhet.

Han var skolad i och starkt influerad av neorealismen, den riktning som hade dominerat italiensk film efter andra världskriget. Neorealisterna ville krasst skildra verkligheten i det post-fascistiska Italien, framför allt arbetar- och underklassens situation.

I samma anda som neorealismen anlitade Pasolini nästan uteslutande amatörer för att spela i ”Matteusevangeliet”, exempelvis axlades rollen som Jesus i en oförglömlig insats av den blott 19-årige spanske ekonomistudenten och kommunistiske aktivisten Enrique Irazoqui. I enlighet med neorealismens principer ville Pasolini först spela in filmen på de autentiska platserna i Israel, men han insåg snart att de var för moderniserade och kommersialiserade för att han skulle kunna få en trovärdig skildring av Jesus liv där för 2 000 år sedan. I stället valde han att spela in filmen i de tre syditalienska småstäderna Barile, Massafra och Matera vilket förstärker det allegoriska greppet Pasolini tar i filmen. Att Jesus liv utspelar sig i det syditalienska landskapet gör Honom levande i samtiden och speglar den starka religiösa kulturen i de samhällen där filmen iscensattes. På samma vis vände sig Pasolini till den västerländska och kristna konsthistorien i sin gestaltning av berättelsen. Det gör att mycket i filmen upplevs som anakronistiskt, som när Pasolini väljer att framställa de romerska soldaterna och fariséerna så som renässansens konstnärer målade dem och Kristus själv framstår som en blandning mellan hur han skildras i den bysantinska konsten och den moderne franske expressionisten Georges Rouaults Jesusporträtt.

Även musiken i ”Matteusevangeliet” är en blandning av hur evangeliet förmedlats i toner och sångtexter genom historien. Pasolini använder sig av Johann Sebastian Bachs mässa i B-moll och Matteuspassionen, den amerikanska sångerskan och medborgarrättsaktivisten Odettas version av spiritualen ”Sometimes I Feel Like a Motherless Child”, den traditionella judiska bönen ”Kol Nidre” och den kongolesiska psalmen ”Gloria”. Musiken i filmen fick mycket uppmärksamhet och Oscarsnominerades, inte minst återupptäcktes den amerikanske bluesgospelsångaren Blind Willie Johnsons rysligt vackra ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground”, som spelas i scenen då Judas förråder Jesus med en kyss.

Nitton år tidigare hade Johnson återfunnits död i ruinerna av sitt nedbrunna hem. Efter att lågorna slukat hans hus hade den utblottade Johnson inte haft någon annanstans att ta vägen utan levt kvar i de förkolnade resterna av det. I kylan drog han på sig en svår lunginflammation, men inget sjukhus ville ta emot honom. Johnson var inte tillräckligt rik för att kunna betala sin vård, men framför allt hade han ”fel” hudfärg.

Johnson dog lidande och lidandet hade han sannerligen fått sin beskärda del av under sitt liv. Han föddes in i extrem fattigdom i det lilla samhället Pendelton i Texas. Hans far, George Johnson, var en arrendebonde och hans mor Mary Fields gick bort redan när Johnson var fyra år gammal. Tillsammans med sin far och sin lillebror Carl flyttade Johnson sedan till det bördiga Marlin där han tillbringade sin uppväxt.

Det var i Marlin som Johnsons liv berikades med det som kom att bli hans kall, Gudstron och musiken. Varje söndag tog George Johnson med sina söner till baptistkyrkan och när Johnson fyllde fem år köpte han ett enkelt instrument till sin son, en så kallad ciggarlåda-gitarr, som var mycket populär bland fattiga amerikaner under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

Det var efter ett våldsamt bråk mellan hans far och hans styvmor som Johnson miste synen bara sju år gammal. George Johnson hade konfronterat styvmodern med otrohet och under bråket kastade hon i vredesmod lut i ansikten på den lille pojken vars ögon frättes sönder.

Någon gång under uppväxten träffade Johnson en blind man, musikern Madkin Butler, som blev en viktig förebild för honom. Butler hade en kraftfull sångröst, men var också en uppskattad predikant. Johnson insåg nu att han som blind själv kunde försörja sig på sin musik och sprida evangeliet. Snart syntes en ung blind man uppträda och predika vid gathörn, men även i kyrkor, runt om i Texas.

När Johnson spelade in en samling sånger under åren 1927-1930 var han redan en välkänd och respekterad predikant. Bland dem finns ”I Know His Blood Can Make Me Whole”, ”Jesus Make Up My Dying Bed”, ”It’s Nobody’s Fault but Mine”, ”Mother’s Children Have a Hard Time”, ”If Had My Way I’d Tear The Building Down”, ”I’m Gonna Run to The City of Refuge”, ”Jesus is Coming Soon”, ”Keep Your Lampt Trimmed and Burning”, ”John the Revelator” och inte minst mästerverket ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground”. Till skillnad från många andra blues- och gospelmusiker vid tiden fick Johnson hyfsat betalt för sina sånger och blev också en av de bäst säljande artisterna inom sin genre i slutet av 20-talet och början av 30-talet. Men den stora depressionen kom sedan att bli förödande för honom och han fick svårt att försörja sig.

Johnson spelade en blandning mellan blues och gospel som helt enkelt brukar kallas gospelblues, fast det ena egentligen var svårt att skilja från det andra under musikstilarnas framväxt. Bluesen behandlar ofta ämnen som sorg och lidande, sociala orättvisor och samhällsskildringar med värdsliga ord, medan gospeln egentligen uttrycker en glädje över tron, evangeliet och Kristus i ett rent religiöst språkbruk. I gospelbluesen samlas på så vis kärleken och lidandet, livets dynamiska par, i ett och samma uttryck.

Johnson använde sig av den gitarrteknik som inom den tidiga bluesen kallades ”bottleneck” (”flaskhals”), vilket i praktiken innebär att en flaskhals dras över strängarna på gitarrhalsen för att få ett glidande läte i musiken. Det som skiljde Johnson från andra som spelade på det viset, var att han i stället använde en kniv vilket faktiskt också ger hans sånger en ”vassare” klang. Egentligen var Johnson förmodligen tenor, men likt många andra predikanter liksom blues- och gospelsångare vid den här tiden utvecklade han en mullrande kraftfullt rivig basröst som skulle höras vida utan att vara förstärkt.

”Dark Was the Night, Cold Was the Ground” spelades in 1927. Den bygger på och är inspirerad av den engelske prästen Thomas Haweis psalm “Gethsemane” som inleds med raderna ”Dark was the night, cold was the ground on which my Lord was laid”. Haweis och andra brittiska psalmförfattare var mycket populära i de amerikanska sydstaterna under 1800-talet och i mötet med dess afrikanska sångtraditioner utvecklades det som skulle bli negro spritual och gospel. I Johnsons ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground” hör vi däremot inga som helst ord, han låter det rena lidandet ljuda i sin röst ackompanjerad utav den kusliga glidande klang knivseggen åstadkommer mot gitarrens strängar. Johnson återskapar Kristus lidande och död på korset i en nattsvart ljudbild som fångar upplevelsen av den fullständiga Gudsövergivenheten.

Ungefär samtidigt som Pasolini använde Johnsons sång i sin film återupptäcktes den under folkmusikvågen som sköljde över USA och Storbritannien i början av 60-talet. Artister som Bob Dylan, Fairport Convention och Peter, Paul and Mary spelade den.

Ytterligare drygt tio år senare kom ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground” i ett synnerligen ärofullt sammanhang. 1977 skickade Nasa de två rymdsonderna Voyager 1 och Voyager 2, en sorts tidskapslar, ut i universum. Syftet med dem var att de skulle fångas upp av utomjordiskt liv eller människor långt fram i framtiden och innehåller därför bilder och ljud från jorden.

Sonderna bär en guldfärgad skiva som bland annat innehåller 27 musikstycken från olika mänskliga kulturer och epoker. Från Nordamerika finns fyra olika bidrag, varav alla framförs av eller har komponerats av personer från minoritetsgrupper. Ljudet av USA är Navajoindianernas nattsång, Louis Armstrongs jazzlåt ”Melancholy Blues”, Chuck Berrys stilbildande rock’n’roll-dänga ”Johnny B Good” samt gospeln och bluesen samlad i Blind Willie Johnsons kusligt drabbande ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground”.

Det var den berömde amerikanske astronomen Carl Sagan som fick uppgiften att tillsammans med en expertgrupp plocka ut den musik som skulle berätta om mänskligheten för andra intelligenta livsformer. Sagan har sagt att valet föll på ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground” därför att Johnson ordlöst fångar den utsatthet människor ständigt upplevt genom årtusendena, att möta nattmörkrets intåg utan att ha en någonstans ta vägen och tröstlös rikta sin blick upp i mot stjärnhimlen och fråga om det finns någon där ute som ser och kan förbarma sig över en?

Johnsons klagan och längtan efter Gud ljuder för evigt genom universum.