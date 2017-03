De rockar loss med Beatles listettor i Skinnskatteberg på söndag

Det tolv personer starka bandet har 17 av Beatles totalt 18 listettorpå sin repertoar, endast Penny Lane saknas. I bandet ingår förutom de fyra somrepresenterar själva Beatles-bandet även en fyrahövdad tjejkör, Beatlettes, samt en stråkkvartett, Yesterday String Quartett. Det blir en maffig ljudbild.

- Vi kan tack vare det även köra de senare ettorna, som "I am the Wallruss" och "Hello Goodbye," säger sångaren och gitarristen Göran Lagergren.

Hitmen Beatlemania är anlitade av Västmanlandsmusiken men har annars sin hemvist i Linköping. Göran Lagergren har dock en viss lokalanknytning. 1953 föddes han och då bodde familjen i Krampen. När Göran var sju år flyttade de vidare.

- Men jag har fina minnen från Krampen, och vi haräven haft släkt i Fagersta så jag har besökt orterna genom åren.