Följ med hem till Christoffers lyxiga hemmakrog i Västerås: "150 personer står i kö"

Eldad avokado, pastrami gjord av majsanka, oxribs med tranbär, citronverbena med vit choklad samt muscavado- och romkaramelliserad ananas. Det är fredag eftermiddag, helglugnet har börjat infinna sig och i köket till den stora treplansvillan på Muskotvägen i Västerås håller Christoffer Magnusson Domeij på att förbereda en riktig festmåltid. Det enda smolket i bägaren? Det skulle väl vara att varken han eller hans familj kommer att få ta del av den då.

Hemmakrogstrenden – mindre restauranger som ”poppar upp” i privatpersoners kök – skulle kunna spåras tillbaka till förbudstidens USA där ginångande lönnkrogar inrymdes lite varstans i lagens skugga. Eller varför inte till de exklusiva diskussionsklubbar som åtminstone sedan 1700-talet hållit salong hemma hos överklassen. En sak är i alla fall säker: fenomenet krogen i hemmet, även i dess mer sentida hipster-tappning, har hängt med ett tag.

Tanken på att gå på restaurang hemma hos en främmande människa känns nog ändå lite speciell för de flesta. Den som bokar en sittning hemma hos 38-årige Christoffer behöver dock inte tvivla på vare sig menyns eller värdskapets kvaliteter. Vid sidan av en 20-årig karriär inom hotell-, catering- och restaurangbranscherna har han med Stockholm Culinary Team bland annat vunnit en OS-guldmedalj i matlagning. Till vardags arbetar han som kock, konsult och catering-specialist – bland annat för resebolaget Apollo Sverige, åt vilket Christoffer reser världen över för att ta fram nya matkoncept för hotell och utbilda personal.

När han inte driver en hemmakrog från sitt kök, alltså.

– Jag gillar variationen, att inte göra en och samma sak jämt, säger han.

Intresset för att laga mat har hängt med sedan tonåren.

– Jag började praktisera på ett sunkigt hotell i Norrtälje när jag gick i åttan. Det var någonting där som gjorde att jag fastnade för det. Kockarna där var ändå ganska seriösa. Sedan sökte jag till en restaurangskola när jag skulle börja gymnasiet. Jag ville till Stockholm men på den tiden skulle man plugga på den ort där man bodde. Min SYO-konsulent gillade mig som tur var, så hon fixade så att jag fick söka till en skola i Stockholm. Jag kom in där och på den vägen är det, förklarar Christoffer medan han till synes simultant rör om i flera såskastruller samtidigt.

Det är ett par timmar kvar tills kvällens gäster anländer. Upplägget i ”The Nutmeg House”, som villan på Muskotvägen kallas när det vankas krogkväll, är enkelt. För det mesta lever Christoffer, hans fru och deras tre barn där som vilken familj som helst. Under några fredagar och lördagar varje månad förvandlas den dock till en bättre restaurang med plats för upp till tio middagsgäster per kväll. Som gäst bokar du din plats i förväg via Christoffers hemsida, betalar 995 kronor per kuvert och tar med dig din egen dryck. Femrättersmenyn är hemlig fram till ankomsten och skräddarsys av kocken inför varje sittning.

Sedan starten 2015 har konceptet visat sig vara något av en succé.

– Det har fallit väl ut. Just nu har jag 150 personer som står i kö för att komma hit och käka. Jag hinner knappt med det. Just nu håller jag på med en tillbyggnad ute på tomten, det ska bli min nya matstudio är det tänkt. Därifrån ska jag kunna köra alla mina catering-uppdrag och så ska jag förhoppningsvis även kunna flytta hemmakrogen från vårt kök ut till matstudion. Vi har precis målat klart den. Jag, min pappa, min svärfar och min fru är där ute och roddar.

Om Christoffer blir stressad av att bolla vår intervju med att laga sammanlagt 40 fine dining-värdiga tallrikar mat inför kvällens sittning så syns det inte i hans panna. Eller i hans stekpanna, där ett stycke majsanka just nu grillas utan minsta tillstymmelse till att lukta bränt. Så är hans metod och arbetsbörda något som växt fram organiskt och optimerats över tid också.

– Först tänkte jag bara ha åtta personer åt gången här, men sedan tänkte jag att när jag ändå står där och håller på så kan jag laga mat åt tio personer. Det är vad jag hinner med själv utan att jag känner att kvaliteten påverkas. Sedan tänkte jag bara köra lördagar ett tag men det blev samma sak där, när jag ändå höll på kunde jag väl lika gärna köra fredagar också.

Christoffers lugn får sin förklaring. Det visar sig att en hemmakrogkväll inte är någonting man river av bara så där. Varje enskild sittning föregås av en hel del planering. Räknar man om kuvertkostnaden till motsvarande timpenning inser man kvickt att bjudningarna i The Nutmeg House är någonting som Christoffer brinner för – snarare än ett sätt att snabbt bli rik.

– Jag lägger ner ungefär 30 timmar på en middag.

Hur ser den typiske middagsgästen ut?

– Det de har gemensamt är att de gillar god mat. I kväll är det ett gäng som känner varandra sedan tidigare allihopa. Tanken var från början att det skulle vara främlingar som kommer hit och möts för första gången under middagen. Det har det varit många gånger och det är det fortfarande ibland. Det är jättekul, då blir det lite mer nätverkande.

Tiden går snabbt i Christoffers kök. 19.00 ringer det på dörren och kvällens gäster gör entré. Efter några trevande sekunder i hallen och en kort rundtur i villan finner de sig snart tillrätta i köket. Polyhistor-kocken förklarar sitt hemmakrogskoncept och häller upp fördrinkar.

Jag vänder mig till gästerna.

– Vi fick reda på att den här hemmakrogen fanns via en kollega till mig som talade så varmt om den, berättar Helena Björnström, 40, klinikchef och tandläkare.

Väninnan Susanne Voutilainen, 37, arbetar som lärare på Skiljeboskolan.

– Vi är ett gäng som brukar träffas, fyra familjer, men nu ville vi göra någonting utan barnen. Att gå på en restaurang inne i stan kan vara ganska högljutt och då är det jobbigt att prata. Vi är nämligen själva ganska högljudda. Vi behöver inte ha det där högljudda redan när vi kommer. Så det lät som ett trevligt koncept. Även om det är lite pirrigt att gå hem till någon som man inte ens vet vem det är.

De betalande gästerna visar stort tålamod med mig. Jag bestämmer mig ändå rätt omgående för att lämna de barnfria föräldrarna i fred inför deras stundande festmåltid. Det enda smolket i bägaren?

Det skulle väl vara att jag är hungrig då.

Jakob Svärd