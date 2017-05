Marcus Ericsson missar andra kvalomgången – med fem tusendelars marginal: "Skitbesviken"

Det var Marcus Ericssons egen teamkompis Pascal Wehrlein som la beslag på den tredje och allra sista platsen till den andra omgången i lördagens kval till söndagens VM-deltävling i på Circuit de Barcelona-Catalunya i Spanien.

Tysken, som hade varit långt bakom Ericsson under alla tre träningspassen inför kvalet, knöt ihop det på sitt allra sista kvalvarv samtidigt som Ericsson tappade två–tre tiondelar på den andra tredjedelen av banan efter ett litet misstag på sitt sista kvalvarv.

– Jag tycker att vi haft hyfsad fart hela helgen och fortsatte på det i kvalet. Det kändes bättre för varje gång vi var ute, och vi tog steg framåt hela tiden. Men på sista varvet hade jag en liten överstyrning i mitten på varvet, i kurva sju, och jag tror att jag tappade en och en halv tiondelar där. Men det är så när man ligger på gränsen, det är lätt att gå lite över den och då tappar man lite tid. Det var hårfint i dag, men jag tycker ändå att jag gjort det bra hittills i helgen, säger Ericsson till Viasat.

För över linjen var Ericsson alltså fem tusendelar av en sekund bakom teamkompisen – som tog sig vidare till andra kvalomgången och fick köra vidare samtidigt som Örebroföraren fick parkera i depån. Det var för övrigt tredje gången på tre försök som Wehrlein kvalade ut sin svenske Sauberkollega.

Fem tusendelar motsvarar 28 centimeter på den 4 655 meter långa banan. Ericsson var alltså lite mindre än en vanlig skollinjal bakom Wehrlein ...

– Det kändes bra genom hela kvalet, och jag är nöjd med min insats, men skitbesviken på att inte komma till Q2 när jag är så nära, säger Marcus till Viasat.

För Ericssons betydde resultatet att han varit 16:e fyra pass i rad – i alla tre träningarna och nu även i kvalet, vilket innebär att det är från 16:e ruta han kommer att starta söndagens race om ingen annan förare åker på någon bestraffning.

Wehrlein får starta bredvid Ericsson efter att ha slutat klart sist i andra kvalomgången och på 15:e plats totalt, nästan tre tiondelar från 14:e plats.

Kvalet inleddes småstökigt, när Sebastian Vettel, som bytte motor mellan lördagsförmiddagens träningspass och kvalet, verkade tvingas bryta redan på utvarvet, men sedan hittade den VM-ledande Ferrariföraren fart och tog sig enkelt vidare till andra kvalomgången. Och franske Haasföraren Romain Grosjean spann av på sitt första varv.

Bakom sig hade Ericsson Renaults Jolyon Palmer, Williams Lance Stroll, McLarens Stoffel Vandoorne och Toro Rossos Daniil Kvyat. De fem missade den andra kvalomgången.

I den där andra kvalomgången slutade Wehrlein alltså sist, och bland utropstecknen fanns också att Nico Hülkenberg åkte ut vilket gjorde att ingen Renault tog sig vidare till tredje kvalomgången, att båda Foce India-förarna tvärtom tog sig vidare och att Fernando Alonso tog sig till tredje kvalet för första gången den här säsongen.

Lewis Hamilton, Mercedes, knep till slut pole position fem hundradelar före Sebastian Vettel, Ferrari, efter ett extremt tajt kval. Mercedes Valtteri Bottas tog tredje startposition medan Kimi Räikkönen, Ferrari, var fyra i kvalet. De båda Red Bull-förarna Max Verstappen och Daniel Ricciardo tog femte och sjätte startposition medan Fernando Alonso sensationellt var "best of the rest" bakom de tre toppteamen, vilket innebär att han trots alla problem McLaren-stallet haft med Hondamotorerna startar från sjunde ruta i söndagens race.

Kvalresultat – Spaniens GP

I tredje kvalomgången: 1) Lewis Hamilton, Mercedes, 1.19,149, 2) Sebastian Vettel, Ferrari, 1.19,200, 3) Valtteri Bottas, Mercedes, 1.19,373, 4) Kimi Räikkönen, 1.19,439, 5) Max Verstappen, Red Bull, 1.19,706, 6) Daniel Ricciardo, Red Bull, 1.20,175, 7) Fernando Alonso, McLaren, 1.21,048, 8) Sergio Perez, Force India, 1.21,070, 9) Felipe Massa, Williams, 1.21,232, 10) Esteban Ocon, Force India, 1.21,272.

Utslagna i andra kvalomgången: 11) Kevin Magnussen, Haas, 1.21,329, 12) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso, 1.21,371, 13) Nico Hülkenberg, Renault, 1.21,397, 14) Romain Grosjean, Haas, 1.21,517, 15) Pascal Wehrlein, Sauber, 1.21,803.

Utslagna i första kvalomgången: 16) Marcus Ericsson, Sauber, 1.22,323, 17) Jolyon Palmer, Renault, 1.22,401, 18) Lance Stroll, Williams, +1.22,411, 19) Stoffel Vandoorne, McLaren, 1.22,532, 20) Danil Kvyat, Toro Rosso, 1.22,746

