Sauberledningen totalsågar uppgifterna om att Marcus Ericsson kan åka ur formel 1 i vår: "Försöker smutskasta"

Nyheten kunde knappast ha kommit olägligare.

Samma dag som Sauberstallet, tillsammans med Viasat, kallade till en stor presskonferens i Stockholm för att möta inhemsk media inför den stundande formel 1-säsong pratade alla plötsligt om att teamets svenske stjärna Marcus Ericsson var på väg att få sparken och ersättas av italienske föraren Antonio Giovinazzi.

I stället för positiv publicitet om en bil som efter två tunga säsonger äntligen ser konkurrenskraftig ut flyttades fokus till nyheten som florerat i tysk press. Saubers team manager Beat Zehnder, som var på plats i Stockholm, blev upprörd när Sporten konfronterade honom med uppgifterna.

– Eje (Elgh) berättade om det. Tydligen är det en större story här än någon annanstans, säger Zehnder.

– Jag vet var ryktena kommer ifrån. Det är samma tidning som försökte smutskasta Sauber på ett respektlöst sätt efter Monisha Kaltenborns avgång som stallchef förra året. De spred då ryktena att Monisha var tvungen att lämna på grund av att de nya ägarna Longbow Finance, med sin svenska bakgrund, bett henne att favorisera Marcus och att hon vägrat och därför var tvungen att gå. Absolut nonsens. Vi har aldrig behandlat en förare annorlunda, fortsätter Zehnder.

Varför tror du tidningen påstår detta?

– Journalisten som skriver det här ägnar sig mer åt tabloidjournalistik.

Fake news alltså?

– Ja, för mig är det till och med mer än fake news, det är fullständigt nonsens. Och det är ännu jobbigare att prata om det, om jag ska vara ärlig.

Det var Aftonbladet som under onsdagen var först med att återrapporterade uppgifter från det tyska magasinet Sport Bild som gjorde gällande att Alfa Romeo – bilmärket som liksom Ferrari tillhör Fiatkoncernen och som gått in som titelsponsor åt Sauber inför årets säsong – är på väg att köpa upp hela Sauberstallet. En affär som skulle kunna genomföras redan under våren, och som skulle följas av en rockad på förarsidan där Giovinazzi, som i dag är tredjeförare i Sauber, ersätter Örebroföraren för att få en mer italiensk prägel på stallet. Och en yngre, eftersom Sauber då skulle fungera som ett juniorteam åt Ferrari: Italienaren, som 2017 gjorde två starter för Sauber som ersättare till skadade Pascal Wehrlein, är fyra år yngre än Ericsson.

Men Zehnder, som jobbat i Sauber 30 år, tillbakavisar alltså uppgifterna bestämt. Och Eje Elgh, som är Ericsson privata rådgivare och därtill expertkommentator i Viasats F1-sändningar, menar att det vore helt ologiskt att byta ut Ericsson mot Giovinazzi.

– Det är helt galet att tro att något sådant ens skulle vara på tapeten. Just nu är det Marcus som leder utvecklingen i teamet, det är han som får dra det tunga lasset med att hitta en struktur för hur de ska jobba och så vidare, i ett team som är i en uppbyggnadsperiod och som har ett helt nytt koncept kring bilen, säger Elgh och fortsätter:

– Det vore inte konstruktivt att i det läget ta in två nykomlingar som inte har något att tillföra i support åt varandra mer än en fruktansvärd press att slå den andre. Det är så idiotiskt tänkt att jag inte kan fatta vart det kommer ifrån.

Marcus själv fick förstås också frågor kring situationen under presskonferensen, som ägde rum på Södermalm i Stockholm.

– Jag har mitt kontrakt och är trygg med det och känner stor support från teamet. Samtidgt vet jag att jag måste leverera, men så är det alltid i formel 1 och så har det alltid varit. I formel 1 finns det bara 20 platser, och det är alltid folk som försöker ta ens plats. Det är allas dröm och mål och att koma dit, och presterar man inte finns det alltid en risk att man åker ut, säger Ericsson till Sporten.

Så sent som i fjol hände det både Jolyon Palmer, som spolades av Renault efter 16 race, och Daniil Kvyat, som tvingades bort från Toro Rosso efter 14. Ingen av dem finns på startgriden när årets säsong drar igång i Australien nästa söndag. Det gör däremot Ericsson, som i december skrev på för en fjärde säsong i Sauber och för sin totalt femte i formel 1. Däremot är det inte alls säkert att han kommer köra kvar i motorsportens kungaklass även 2018.

– Jag vet att det här året är min chans, med en bil som förhoppningsvis är den bästa bil jag kört. Jag vill känna att jag, när det här året är slut, inte har lämnat någonting kvar på bordet, utan att jag verkligen tagit ut allt av mig själv på alla plan. Sedan får vi se hur långt det räcker, säger Ericsson.

Du slåss för din framtida karriär, helt enkelt?

– Så är det, absolut.