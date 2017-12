Rospiggarnas Mikael Teurnberg om jobbet med ett allt starkare varumärke: "Drivs av nya utmaningar"

Lagledare, styrelsemedlem, sportchef, affärsansvarig, anläggningsansvarig, visionär. Det är en del av det som Mikael Teurnberg kan titulera sig som i Rospiggarna.

I de jobben ingår bland annat att besöka och utforma samarbetsavtal med företag, samarbetspartners som det heter numer. Cirka fem miljoner kronor i sponsorintäkter är vad det kommer att landa på till slut. Och i skrivande stund är antalet företag som på något sätt stöder klubben cirka 600.

– Det är många företag, mycket pengar och kräver hårt jobb, säger Teurnberg. Men vi har i Rospiggarna ett starkare varumärke än någonsin nu, och det har stärkts ytterligare i och med att vi ska arrangera en GP-tävling nästa år, så det är ett roligt och inspirerande arbete.

– Grunden i allt är så klart våra lokala företag, där många har varit med under hela vår resa sedan jag kom in i klubben (2010, reds anm.). Men under hela resan har också intresset från företag utanför vårt tidigare område ökat stegvis, allra mest i Uppsala, och nu har vi många storföretag i hela regionen, från Stockholm i söder till Gävle i norr, som är intresserade och det är så klart väldigt roligt och inte minst viktigt.

Han tar snabbmatskedjan Sibylla som ett exempel.

– De åkte ut till oss och besökte HZ Bygg Arena i ett antal timmar för att diskutera och bilda sig en uppfattning i samband med att vi pratat ett större samarbetsavtal. Det säger en hel del om vårt varumärke, tycker jag. Och samarbetsavtalen är ju liksom kärnan i hela vår verksamhet så att antalet företag och storleken på dem ökar är jättekul och, som sagt, viktigt.

Arbetet som ligge på Teurnbergs axlar skulle han naturligtvcis inte mäkta med om han inte brann för det.

– Nej, så är det. Visst finns det tillfällen då jag är riktigt trött och det är mycket jobb, men det vägs upp av att jag verkligen brinner för klubben och speedwayen och har förmånen att få jobba med det.

Är det lika roligt hela tiden?

– Ja och det beror mycket på att vi ser till att det händer nya saker kring klubben och på arenan, som till exempel isracingen, EM-deltävlingen och nu snart GP. Jag är nog beroende av att det händer saker hela tiden. Jag är liksom ingen förvaltare utan mer en som hela tiden försöker hitta på nya saker, har idéer. Jag drivs av nya utmaningar helt enkelt.

