Västmanland går bra – men Köping halkar efter

Under de inledande tre månaderna av 2017 såldes det fler bostädsrätter i Sverige än under någon annan motsvarande period på över fem år, uppger nyhetsbyrån Siren. Även Västmanland skördar framgång när det gäller bostadsrättsförsäljning.

I Västerås såldes och köptes 589 bostadsrätter mellan mars och maj. Genomsnittet för sålda bostadsrätter i Västerås kommun har sedan 2012 legat på ungefär 394 bostäder per tre månader. Även i Surahammar såg man en ökning under samma period. Genomsnittligen så säljs fem bostadsrätter i Surahammars kommun per tre månader, men under perioden mars till maj var siffran 21.

Priset på bostadsrätter i Västmanland har också ökat. Under de senaste sex månaderna har priset gått från 17 462 till 19 740 kronor per kvadratmeter. Dock så är trenden omvänd i Köping. Under samma halvår så har priset i Köping gått från 9 089 till 8 460 kronor per kvadratmeter. Totalt så såldes 55 bostadsrätter i Köping.