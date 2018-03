Bildextra: Spana in nya restaurangen Madame Josephine

GILLA VLT NÖJE PÅ FACEBOOK! Vill du ha senaste nytt om Västerås krogliv? Senaste nytt om lokal musik? Senaste nytt om stora artister som kommer till Västerås? Då ska du gilla VLT Nöje.

Inredningen är på plats. Menyerna tryckta. Provluncher analyserade. Förutsatt att tillstånden beviljas slår Josephine upp portarna på fredag.

Peter Sandberg, vd och delägare i Let me be Frank, berättar vilken typ av restaurang västeråsarna kan vänta sig.

– Man kan kalla själva miljön en kombination av fem krogar jag passerat genom åren på resor; två krogar i New York, två i London och en i Palma de Mallorca, av alla ställen. Josephine är en italiensk krog med lite amerikanska förtecken, säger Sandberg.

Han utvecklar:

– I USA är andra och tredje generationens barn till italienare otroligt stolta över sitt matarv, samtidigt som de kanske bygger lite roligare koncept än de italienska krogarna i Florens eller så. De är duktiga på att få till miljöer, och har ofta en kul tanke.

Madame Josephine kan beskrivas som en mer storslagen version av en italiensk restaurang. Amerikaniserad, helt enkelt. Med vissa spanska inslag.

Apelsinträd, klassiska italienska affischtavlor, trädetaljer. På en gång rustikt och modernt. Luftigt och fräscht.

– Den del vi byggt till är ett orangeri, alltså den inglasade delen, och tanken är att vi på sommaren ska öppna upp fönstren så att det känns som att man sitter på en uteservering i Toscana.

En speciell detalj på Josephine är att man har en gammal stans i baren. En stans används bland annat till hålslagning i skor och bälten.

– Jag såg det på en bar i New York. Stansen är ombyggd så att man ska kunna driva den genom aluminiumet på en Coca-Cola-burk, och göra ett lite större hål. Sedan häller man ut lite Cola, tar en femcentiliters spritflaska, vänder upp och ned, och trycker ner ett sugrör och lime. Det blir alltså en Rom & Cola direkt ur burken. Det stack verkligen ut på baren jag såg det på och bidrog till lättsamhet och glädje. Folk tyckte att det var en kul grej, och innebar cirka 85 procent av deras spritförsäljning.

På menyn kommer det att finnas sex olika förrätter, sex pizzor, sex pastarätter, fem desserter, liksom en större avdelning med ost och charkuterier. Det kommer även att finnas långkok, vegetariska alternativ och sallader.

Överlag gäller enkla och rena smaker, det italienska kökets grundpelare.

– Det kommer att finnas gott om alternativ. Vi vill vara en familjevänlig krog, säger Sandberg.

Hur ser du på att öppna en italiensk restaurang bara ett stenkast från en annan italiensk restaurang, Bianchi?

– Det finns ju redan flera italienska ställen i Västerås, men vi vill göra vår tolkning av det. Svenskar som gör italienskt, kan man säga. Jag ser det inte som att alla restauranger i Västerås är konkurrenter, snarare som att vi hjälps åt att skapa en spännande stadskärna.

Madame Josephine, som restaurangen heter, är det koncept som Frankgruppen skapat.

– Tanken är att Josephine lämnade Sverige som 20-åring och har levt ett liv i Italien och USA, där hon haft både lyckade och misslyckade kärleksaffärer, men den härliga känslan som det italienska matarvet ger har hon alltid burit med sig, säger Peter Sandberg.

– Nu kommer hon hem på ålderns höst och har plockat med sig små godbitar från alla sina upplevelser.

