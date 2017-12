Lätt att falla för Rolf Wikströms tunga bluesgung

Den gamle Kjell Höglund-kompanjonen grejar det hur enkelt som helst under den här – lagom stökiga – fredagskvällen inne på Bankiren. Han river av en inte oansenlig mängd hits, stampar takter som går rakt in i kroppen på en och låter tungan hänga ute under solon som aldrig borde få ta slut.Stolen han sitter på börjar mer och mer anta skepnaden av en tron, från vilken hans gitarr och raspiga stämma sänder ut ett dekret: jag må sitta ner ikväll, men ni måste röra på er. Tills ni faller.

Det är lätt att falla för Rolf Wikström. Fråga bara de i publiken som skakar så mycket medelåldersrumpa till hans tunga blues-gung att de trillar pladask framför scenen.

Roffe själv sitter ner. Ikväll verkar han böja toner och rada upp licks lika mycket för sitt eget höga nöjes skull som för vårt. Han säger nåt underfundigt om ”politiken”. Han tar en klunk Coca-Cola. Han tittar upp… ibland. Men håller sig ändå mest för sig själv i ett scenljus som är så dämpat att man lika gärna skulle kunna befinna sig på rockkonsert – i en viktoriansk opiumhåla.

PÅ SCEN

Rolf Wikström

Bankiren, Fredag 1 december 2017

Betyg: 4 av 5 gurkor.

Publiksiffra: Cirka 125.

Bäst: Publiken som går all in för att dansa tills vi kollektivt marineras i svettdoft… till en sittande blues-artist… en sen decemberkväll.

Sämst: Möjligen hade det varit ännu lättare att falla för Roffe om han varit i form att resa på sig åtminstone någon gång.

Jakob Svärd