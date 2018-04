Lista: Här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Här kan du få en snabb överblick över vilka evenemang som anordnas i VLT:s bevakningsområde denna vecka. Mejla [email protected] om något saknas.

Tisdag 10 april

19.00, Västerås Konserthus: Jonne Bentlöv Quintet. Arrangören: "Under den sammanfattande fina devisen ”The Music and Soul of Lars Färnlöf” bjuder Jazzens Vänner i Västerås och Västeråssonen tillika 2017 års Lars Färnlöfstipendiat Jonne Bentlöv in till en magisk kväll i Lilla salen då mycket av Lars Färnlöfs underbara musik kommer att tolkas i Jonnes fina arrangemang. I kvintetten ingår Jonne Bentlöv, trumpet/flygelhorn, Björn Jansson, tenorsax/ basklarinett, Erik Hanspers, piano med mera, Peder Waern, bas, och Carl Ottosson, trummor".

Onsdag 11 april

12.00–13.00, Växhuset: Soft Jazz Four. Leif Jonsson – gitarr, Bo Grönberg – sax, Leif Carlsson – gitarr, och Albert Eklund –kontrabas, bjuder på svängig jazz.

18.00, Västmanlands Teater: Soppteatern Fadern. Eric Löwenthal gör med värme en humorföreställning utifrån att vara pappa till en pojke med grav utvecklingsstörning. Ett i grunden ömtåligt ämne, här omvandlat till en skrattfylld show, som både är livsbejakande och fördomsbefriande.

18.00, Västmanlands Teater: Taube today. Taubes klassiska visor tolkas musikaliskt, dramatiskt och visuellt av fem sångare och fyra musiker. Låtar som "Så länge skutan kan gå", "Flickan i Havanna", "Byssan Lull" och "Sjösala vals" iscensätts för att ge visornas karaktärer ett nytt liv fyllt av humor, passion och allvar. På scenen möter vi bland andra Kayo Shekoni och Niklas Hjulström.

19.00, Västerås Konserthus: Lillördag: Lelo Nika Trio. En afton med romsk musik.

Torsdag 12 april

18.00, Västmanlands Teater: Taube today.

18.00–21.00, KAZ Galleri: Täcklebo Broderiakademi. Lokalgruppen i Västerås visar broderier. Nio medlemmar ur Västeråsgruppen kommer att visa sina verk under tiden 12 april–6 maj på KAZ Galleri.

Fredag, 13 april

18.00, Västmanlands Teater: Taube today.

21.00–02.00, Bankiren: KSM3 at Club Rockers. "Glädje är starkare än ilska och värme är skönare än kyla. Det är vad KSM3 vill sprida när de framför egna gamla och nya låtar på ett sätt som inga andra klarar av". KSM3 är: Johan Johansson (KSMB med flera), Peter Ampull Schölander (KSMB med flera), Tony Johansson (Fas3 med flera), Johannes Borgström (Fas3, Captain Murphy med flera), Robert Eriksson (The Hellacopters, Strindbergs med flera).

Lördag 14 april

12:00 - 12:30, Västerås domkyrka. Orgelmatiné - British Organ Music. Tom Winpenny (S:t Albans Cathedral, England) spelar på Åkerman & Lundorgeln.

16.00–20.00, Växhuset: Musikschlaget 2018 – deltävling Västerås.

17.00–19.00, Nya Jonnys Krog: Vernissage och fest. Konstutställning av Matti Koskinen och Jonny Borg. Bjuds även på livemusik från West Ridge Band.

Söndag 15 april

18.00, Västerås domkyrka: Who is Sylvia? Mariakören, korister ur Västerås domkyrkas herrkör, Joakim Olsson Kruse dirigent.

18.00, Västmanlands Teater: Blommassakern. I en liten stad någonstans i Europa vaknar befolkningen till en hemsk upptäckt. Den årliga blomceremonin är saboterad. I jakten på den skyldige sprids rädsla och misstänksamhet bland folket.

19.00, Västerås Konserthus: Dire Straits Tribute. "Rockbandet Dire Straits upplöstes 1995 men musikerna i "A Tribute To Dire Straits" levererar nytolkningar som hyllas av såväl publik som recensenter. Missa inte årets musikupplevelse med ett pärlband av Dire Straits-låtar som hänför publiken från första till sista stund".

