Countrymästarna från Västerås släpper ny singel – lyssna på den här

Fredagen 8 december släppte Haywireband nya singeln "When tears come pouring down". Planen är, om allting går som det ska, att släppa en till singel i mars, därefter ytterligare en singel för att sedan i slutet av 2018 släppa ett helt album.

Det blir totalt Haywirebands andra album, även om man dessutom släppt en rad singlar och ep:s tidigare.

Har ert sound förändrats till den nya singeln och kommande plattan?

– Nja, vi har accepterat att den här instrumenteringen låter rätt för oss. Vi gillar stränginstrument, helt enkelt. Vi använder oss även av banjo och mandolin, vilket ger det hela en countrytouch. Utan de instrumenten hade vi lika gärna kunnat klassas som pop/rock, säger sångaren Mikael Gottberg.

Haywireband vann country-SM 2013 och 2015. Dessutom har de nominerats till åtråvärda countrypriser i både Los Angeles och Nashville.

Under 2017 har man genomfört ett antal spelningar i Sverige. Mest framstående var kanske den på Live at Heart i Örebro.

– Vi har försökt få till en spelning där under en tid och nu fick vi till två bra gig tack vare en kanadensare, haha. Det var grymt.

Förutom singelsläppet har Haywireband även ett framträdande för Musikhjälpen på gång, då Mikael Gottberg kommer att representera bandet och Örebro.

I juli 2018 åker bandet på en miniturné i Kanada.