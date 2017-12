Holm: Trött på kommersiell smörja? Här är de tio bästa alternativa jullåtarna

1. "Goodbye England (covered in snow)" – Laura Marling

Med sina smärtsamt vackra texter och melankoliska – ta mej sjutton himmelska – röst, är 27-åriga Laura Marling en av få artister som går att jämföra med Joni Mitchell. De är, enligt mig, på samma nivå. Laura Marling slog igenom redan som 16-åring, och en historia nästan lika bedårande som hennes röst är den om hur hon fick vända i dörren till en av sina egna spelningar, när arrangören insåg att hon var minderårig. Då ställde hon sig utanför puben och spelade för sina fans i vinterkylan. Täckt i snö.

2. "Don't shoot me Santa" – The Killers, Ryan Pardey

En låt som släpptes av Las Vegas-bandet för ganska exakt tio år sedan, med den för The Killers så följdriktiga refrängen och sticket, toppad med filmiska verser där bandets sångare Brandon Flowers konfronteras av tomten (Ryan Pardey) efter att ha mördat barnen i grannskapet som mobbat honom. Julen kanske inte först och främst handlar om mord ... men om förlåtelse! Nåja.

3. "Nu är det jul igen igen" – Franska Trion

I ett utomordentligt upptempo levereras "Nu är det jul igen" med en melodisk och svängig pianojazz när den är som bäst. Kontrabasen fortsätter nog vandra ända in i mellandagarna. Franska Trions album "Våra mest älskade julsånger" (2011) har i vissa kretsar nått en näst intill mytomspunnen status. De flesta låtarna innehåller, till skillnad från den instrumentala "Nu är det jul igen igen", Matti Ollikainens karakteristiska sång, som jag personligen älskar. Men när jag visat hans låtar för vänner har adjektiv som "obehaglig", "läskig" och "lite äcklig" förekommit om hans röst. Vill du bedöma själv? Lyssna på "Midnatt råder" nedan.

En så kallad vattendelare.

4. "A snowflake fell (and it felt like a kiss)" – Glasvegas

Glasgowbandet debuterade med ett självbetitlat album 2008. Då var jag 15 år, min pappa köpte cd-skivan och den spelades oavbrutet under helgerna. För första gången i mitt liv blev musik så där klyschigt livsviktigt. Året därpå kom ep:n "A snowflake fell (and it felt like a kiss)" och var precis lika bra. Sorgligt nog har skottarna, anförda av sångaren James Allan som ständigt gömmer sig bakom sina solglasögon, inte nått någon vidare hög nivå sedan dess. Därför är det passande att minnas Glasvegas med en låt som denna när snön försiktigt faller ner på insidan av kragen.

5. "Home for Christmas" – Kate Bush

"Om bara jag hade vingar, skulle jag flyga till dig". Med sin på en gång spröda och starka röst sjunger Kate Bush om kärlek och saknad. En drömsk låt att vakna upp till på julaftonsmorgonen.

6. "Christmas is going to the dogs" – Eels

Har du alltid undrat hur julafton ser ut ur hundens perspektiv? Här får du en utförlig beskrivning. Framförs av Mark Oliver Everetts avslappnade stämma med en skopa indierock och en smula ironi.

7. "Wonderful Christmastime" – The Shins

Hädelse, skriker ni. Men Paul McCartney får ursäkta. Det svänger mer om The Shins cover.

8. "River" – Joni Mitchell

"River" tros vara en låt om ett brustet hjärta, men har blivit en ofrivillig julklassiker på grund av melodin i introt ("Jingle Bells") och att texten utspelar sig kring jul. En annan teori är att Mitchell, som flyttade från Kanada till Kalifornien för att lyckas med musiken, tillbringar julafton på ett för henne främmande ställe utan snö och is, och har hemlängtan. Vissa tror att det är en kombination av de två teorierna ... Och så finns det fler teorier. Som att den skulle handla om Mitchells bortadopterade dotter.

9. "Boxing day blues" – Courtney Barnett

Australiensiskan slog igenom med (den för övrigt briljanta låttiteln) "Avant gardener" 2013. Här bjuder hon på annandagsblues och blott 20 sekunder in i låten är man fast.

10. "Oi to the world" – No doubt

Vad vore julafton utan kaxig baktakts- och trumpetförädlad punk? Nada! Vem sångerskan är? Gwen Stefani så klart!

Bubblare: "Christmas treat" – Julian Casablancas, "Dear Mrs. Claus" – The Barr Brothers, "Oh! What a Christmas" – El perro del mar, "Boxing day blues (revisited)" – Courtney Barnett, "Winter Lady" – Leonard Cohen, "Christmas in Washington" – Joan Baez, "Nej, se det snöar" – Franska Trion, "Everything is one big Christmas tree" – The Magnetic Fields, "Blue Christmas" – Bright Eyes, "Is this Christmas" – The Wombats, "Maybe this Christmas" – Ron Sexsmith, "Bereden väg för herran (psalm 103)" – Anders Widmark trio.

Här är nöjesredaktören William Holms jullista i sin helhet, med totalt 30 låtar: