Så många gurkor får Stjärnklart för premiären i Västerås: "Det är något som skaver"

Det är en smärre orkester, fem dansare, en av landets främsta programledare, fem av våra mest hyllade artister och så mycket paljetter som reflekteras i strålkastarna att de nästan framkallar ett epileptiskt anfall.

80-tals hits med storheter som Sting och hans band The Police varvas med Nancy Sinatra och Carolas "Himlen i min famn".

Stjärnklarts turnépremiär i Bombardier Arena verkar inte sakna någonting. Förutom en kontext då.

De fem stjärnornas redan väl utstansade ramverk fyller sina funktioner: Ace Wilder är det uppfriskande popsnöret, Måns Zelmerlöw "hela Sveriges mums-mums" (för att använda David Hellenius introduktion), Petra Marklund har sitt mjuka men kraftfulla vibrato och sina hits, Carola har med sig fläkten och Loreen är den experimentella.

Att det är en dynamisk kvintett där alla individuellt är proffs ut i fingerspetsarna behöver inte ens diskuteras. Men som grupp blir de spretiga. Västeråsbördiga Loreen framkallar okontrollerbar gåshud under varje låt; från en omarrangerad version av "Euphoria" till Beatles "Come together". Ändå är det något som skaver. Hon är återhållsam i sin energi, låter den långsamt implodera. Få artister är lika begåvade i att uttrycka så mycket genom att visa så lite. Men det fungerar inte riktigt i sammanhanget. Publiken vill ha det välkända, lättsmälta och dansanta. De vill kunna sjunga med i både versen och refrängen – och veva en näve i luften samtidigt.

Under showens andra del flyttas fokus till det tunga artilleriet i repertoaren: hitsen. "Främling", "Heroes", "Busy Doin' Nothin'" och en av Petra Marklund briljant "Händerna mot himlen".

I det här fallet lyser stjärnorna starkast när de är ensamma på himlen.

PÅ SCEN

Stjärnklart

Bombardier Arena

Torsdag 30 november 2017

Betyg: 3 av 5 gurkor.

Publiksiffra: 2145 personer.

Bäst: De individuella hitsen. Det märks att artisterna älskar dem lika mycket som publiken. Även Måns Zelmerlöws och David Hellenius väldigt roliga sammandrabbning efter pausen var en höjdpunkt.

Sämst: De av Hellenius skämt som är pinsamt slappa. Som att man inte skulle få benämna tjejer som snygga längre (antagligen en pik till #metoo-debatten) eller att taxichaufförer inte skulle kunna läsa.