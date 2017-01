23-åriga Jennifer "är beroende av skönhet" – ska tävla i Ung och bortskämd i TV3

I pressutskicket från TV3 inför den nya säsongen av "Ung och bortskämd" beskrivs den 23-åriga Västeråstjejen så här: "Jennifer Warzocha är beroende av skönhet och vill alltid ha snyggt hår, fixade läppar och naglar. Hon bränner utan problem 15 000–20 000 av föräldrarnas pengar varje månad på sitt utseende och festande."

I programmet ska de åtta deltagarna – som blivit ständigt uppassade och bortskämda av sina föräldrar under uppväxten – flytta hemifrån och för första gången försörja sig själva och sköta om alla hushållssysslorna som finns i ett hem.

Varje vecka får deltagarna nya uppdrag och det är ungdomarnas föräldrar som bestämmer vilken av ungdomarna som klarat sig sämst och bäst – och vem som slutligen står som vinnare av hela programmet.

Ung och bortskämd är en svensk variant av den brittiska realityserien Young, Dumb and Living Off Mum som sänts på BBC Three i två säsonger. Programmet går ut på att hemmaboende barn till curlingföräldrar, som inte hjälper till i hemmet överhuvudtaget, blir ivägskickade till ett hus med liknande ungdomar, där de får lära sig att klara sig själva och därmed också utveckla sig från att ha varit ung och bortskämd.

Den svenska versionen produceras av Sveriges Television. Den första säsongen sändes under november och december 2010, medan den andra säsongen sändes mellan augusti och oktober 2012 (Källa: Wikipedia).

2016 tog TV3 över formatet och sände ytterligare en säsong.

Deltagarna i Ung och bortskämd 2017

Rebecka Högstedt, 20 år från Jönköping, älskar Per Gessle mest av allt och har Gyllene Tider tatuerat i pannan. Hemma är det hon som bestämmer över sin pappa när det kommer till allt från hans kärleksliv till när och var han ska åka på semester.

William Hultkrantz, 21 år från Örebro, beskriver sitt hem som ett hotell där pengarna ramlar ner. Hans största kärlekar är sina två nya BMW:s som mamma betalat.

Erica Mendez, 21 år från Stockholm, får veckopeng tre gånger i veckan. Hon tackade nej till ett arbete då arbetsgivaren ville att hon skulle jobba 40 timmar per vecka vilket Erica trodde var olagligt.

Tim Persson, 18 år från Stockholm, får allt han pekar på, speciellt av sin mormor som inte tvekar att låna ut kreditkortet. Behöver Tim en ny klocka får han det, trots att han har tre andra hemma.

Josefine Larsson, 19 år från Sandviken, jobbar ibland som modell men får också pengar av sina föräldrar. Hon drömmer om en framtid som Hollywoodfru och är övertygad om att hon kommer nå dit hon vill.

Karl-Inar Svensson, 20 år från Stockholm, älskar att slappa och hjälper inte till med ett dugg hemma. Han förväntar sig att mamma ska städa hans rum, diska och tvätta hans kläder.

Lamar Mahmuzić är en 20-årig DJ från Stockholm. Spelar han inte skivor spelar han datorspel och räknar iskallt med att mamma löser allting hemma.

Källa: TV3