Här är årets stjärnor på slottet

I augusti ska komikern Bosse Parnevik, artisten Ann-Louise Hanson, operasångerskan och skådespelaren Marianne Mörck, skådespelaren, konstnären och healern Regina Lund samt musikalstjärnan Peter Jöback tillbringa en intensiv vecka ihop på Teleborgs slott i Växö.

Som vanligt ska varje deltagare vara värd för varsin dag, som späckas av aktiviteter och berättelser ur karriären och livet.

"Känns okomplicerat"

– Jag ser fram emot att få bo på ett slott och träffa de andra och höra deras livshistorier. Det känns så okomplicerat, att få sitta i lugn och ro och prata och att få äta god mat, säger Regina Lund.

Maten och drycken bidrar onekligen till programmets (oftast) goda stämning. Årets kock är Edin Dzemat, bland annat känd för att ha vunnit "Kockarnas kamp" i TV4.

Känner Jöback bäst

Regina Lund har precis spelat in den andra säsongen av "Bonusfamiljen", där även Marianne Mörck medverkar i rollen som mamma Birgitta.

Men den hon egentligen känner bäst av de övriga deltagarna är Peter Jöback. De träffades första gången 1994 när hon gjorde musikalen "I hetaste laget".

– Vi sms:ar ibland och har setts i London och fikat. Men jag känner honom inte så bra att jag inte fortfarande är nyfiken på honom, säger Regina Lund.

TT: Vilka nya sidor av dig kommer tv-tittarna att få se?Det vet jag inte ens själv än. Det får ni se, det får bli en "cliffhanger", ha.

"Stjärnorna på slottet", den tolfte säsongen i ordningen, spelas in i augusti. Programmen kommer sedan att sändas i SVT med start kring jul.

Fakta: Årets deltagare

Bosse Parnevik, 79 år, är komiker och en skicklig imitatör. Slog igenom på 1960-talet och har medverkat i oräkneliga revyer och tv-shower. Far till golfaren Jesper Parnevik. Farfar till artisten Peg Parnevik.

Ann-Louise Hanson, 73 år, är sångerska med över 600 låtar på meritlistan. Hon har medverkat i Melodifestivalen 13 gånger, vilket är svenskt rekord, men hon har aldrig vunnit.

Marianne Mörck, 67 år, är operasångerska och skådespelare som utbildade sig på scenskolan i Göteborg i början av 1970-talet. På senare tid har hon medverkat i Wallander-filmerna samt tv-serien "Bonusfamiljen".

Regina Lund, 49 år, är skådespelare och slog igenom stort med tv-serien "Rederiet". Hon är även poet, låtskrivare, författare, konstnär och arbetar i dag även som healer.

Peter Jöback, 46 år, är sångare och skådespelare. Han är en av våra stora musikalstjärnor och fick sitt stora genombrott med "Kristina från Duvemåla" och låten "Guldet blev till sand". Han blev den förste europén som spelade titelrollen i "Phantom of the opera" på Broadway i New York.