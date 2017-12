Fagersta kommun: Hallhyran för Per-Ols är rättvis

Den 8 december publicerades en insändare i Fagersta-Posten angående befintliga hyresnivåer vid Fagersta kommuns idrottsanläggningar med budskapet att dessa idag icke är likvärdiga och jämställda mellan föreningarna i kommunen.

Med anledning av detta vill utbildnings- och fritidsförvaltningen klargöra förhållandena, så att ingen är felinformerad.

Utbildnings- och fritidsnämnden uppdrog under 2014 till Utbildnings- och fritidsförvaltningen att utreda möjligheter till ekonomisk lättnad för det stora flertalet föreningar. Syftet var att så många som möjligt skulle uppnå en ekonomisk lättnad. En aspekt man tog hänsyn till i utredningen, var att föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet skulle gynnas särskilt.

Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade 2014 att sänka hallhyrorna med 25 procent i snitt med effekt från och med år 2015, liksom att öka aktivitetsstödet med knappt 50 procent. Beslutet medförde att föreningar, så som bland annat Per-Ols IBF, fick en större ekonomisk lättnad i och med föreningens breda barn- och ungdomsverksamhet.

Alla föreningar hyr de olika sporthallarna och idrottsanläggningarna för samma kostnad per timme. Det är givetvis av stor vikt att alla föreningar behandlas lika. Skälet till att Per-Ols IBFs hyreskostnad per år är något högre än andra föreningar som hyr kommunala anläggningar, är att föreningen har flera lag, träningstillfällen och matcher och därmed också ett högre antal hyrtimmar under en säsong som är något längre än många andra föreningars.

De summor som omnämns i insändaren stämmer inte. Det finns avtal mellan kommunen och föreningarna som innefattar ersättningar för bland annat arbete som utförs på anläggningen. För några av avtalen utgår ett hyresavdrag för utfört arbete, medan det i andra utgår en likvid ersättning. Detta kan möjligen vara orsaken till att diskussionen kring orättvisa hyror uppstått från första början. Den som har ytterligare frågor kring detta, är varmt välkommen att höra av sig till förvaltningen.

I demokratisk anda ska naturligtvis alla föreningar stödjas på likvärdig grund, vilket innebär samma hallhyra för samma hall för samtliga föreningar i Fagersta Kommun. Vi hoppas denna information ger bättre förståelse för att förvaltning och nämnd på likvärdig grund också i fortsättningen vill stödja föreningarna i kommunen och att utbildnings- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för att medverka till bättre förutsättningar för samtliga föreningars verksamhet.

Jimmy Vahlstedt, föreningsutvecklare

Lena Sundholm, kultur- och fritidschef

Fagersta Kommun