Välj schyssta rosor på Alla hjärtans dag

Inför Alla hjärtans dag säljs fyra miljoner rosor i Sverige och chokladförsäljningen nästan fördubblas. Dagen handlar om att visa våra kära uppskattning – samtidigt är verkligheten hård för odlarna bakom våra kärleksgåvor.

Att det säljs extra mycket rosor och choklad just nu är såklart glädjande, både för mottagarna av gåvorna och för företagen som säljer dem. Men sanningen är, att för gästarbetare och småskaliga odlare som står bakom dessa produkter, är produktionen ofta synonym med allt annat än kärlek.

Högtryck på rosplantager och odlingar världen över ökar risken för att mänskliga rättigheter sätts ur spel. Dåliga arbetsförhållanden, otrygghet, mellanhänder som tar vinsten och barn som tvingas arbeta är möjliga följder av fattigdomen.

Många gånger kallas tillfälliga arbetare in på rosplantager för att täcka upp i den omväxlande produktionen. De jobbar ofta utan anställningskontrakt och andra rättigheter, under långa arbetsdagar för usla löner. Det mesta av odlarnas vinst försvinner ner i andras fickor. Det är just här, i dessa utsatta områden och situationer, som Fairtrade verkar för att göra skillnad för de som behöver det allra mest.

Klimatförändringarna är ytterligare ett hårt slag mot odlarna. Långvarig torka och oförutsägbara regnperioder skadar inte minst de känsliga kakao- och kaffebönorna. Att kunna förlita sig på skördarna blir mycket svårt och familjens ekonomi blir lidande.

Samtidigt förstår allt fler svenskar att de kan spela en betydande roll för att hjälpa odlare att få bättre arbets- och levnadsvillkor. Mer än hälften av alla snittrosor i Sverige är i dag Fairtrade-märkta. Det betyder bättre villkor för både odlare och arbetare. Fairtrade-märkta produkter genererar dessutom en premie som används av odlare till social och ekonomisk utveckling i lokalsamhällen runt om i Afrika, Latinamerika och i Asien.

Vi-skogen och Fairtrade arbetar sedan flera år tillsammans för att stötta odlare att klara klimatförändringar och förbättra sina villkor. I Uganda får kaffeodlare stöd och utbildning för att plantera träd på odlingarna. Träden skuggar grödorna och binder jorden så att odlingarna skyddas bättre mot klimatförändringarna. Odlarna får också hjälp att förbättra sina arbetsförhållanden och bättre betalt för de produkter de säljer.

Fira gärna den du håller kär, men gör samtidigt en insats för världens natur och schyssta arbetsvillkor! Plantera ett träd i Vi-skogen eller välj en vara som värnar om de rättigheter som du och jag tar för givna. Visa dubbel omtanke på alla hjärtans dag!

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige