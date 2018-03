Vasaloppet visar vägen till vegomat

En mäktig vegovåg rullar in över Sverige. Under Vasaloppet serverades av miljöskäl helt vegetarisk mat. Svenskens köttförbrukning minskade kraftigt under 2017, enligt ny statistik från Jordbruksverket och SCB. Den sjönk 2,2 kilo eller 2,6 procent, ner till 85,5 kilo. Det är viktigt att regeringen stödjer den gröna matomställningen och vågar stå upp mot köttlobbyn.

Om Socialdemokraterna pressas av Miljöpartiet på samma sätt som med flygskatten finns goda möjligheter att vi får en köttskatt efter valet.

Den första april införs flygskatt. Det är mycket bra. Men eftersom matsektorn orsakar större växthusgasutsläpp bör flygskatten rimligtvis kompletteras med en köttskatt.

Utsläppen från svenskens flygresor har enligt Naturvårdsverkets rapport "Hållbara konsumtionsmönster" fördubblats de senaste 20 åren och motsvarar idag cirka 1,1 ton koldioxidekvivalenter per år. Men växthusgasutsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion är omkring 1,8 ton per år. Ungefär tre fjärdedelar av de utsläppen kommer från animalier.

Miljöpartiet skriver i sin nya klimatfärdplan att en statlig utredning bör utreda antibiotikaskatt för kött och införandet av en klimatskatt på de livsmedel som har störst klimatpåverkan. Skatt på kött var också ett av de klimatverktyg som den tidigare framtidsministern Kristina Perssons (S) analysgrupper tittade på under 2015.

I köttfrågan finner vi de allra mest ursprungliga och grundläggande rättvisefrågorna. Västvärldens köttkonsumtion driver den globala produktionen av djurfoder på mark som kunnat användas för att mätta de fattiga. En svensk arbetarförfattare som berör detta är Per-Anders Fogelström som beskriver hur en hungrig dräng piskas och körs på porten sedan han nallat av grisarnas mat.

Naturskyddsföreningens rapport "Det subventionerade köttet" förespråkar en generell klimatavgift på all köttkonsumtion. Deras beräkning visar att en sådan avgift skulle kunna landa på 20–25 kronor per kilo kött och ge intäkter till staten på 9–12 miljarder kronor årligen. Det är ett rimligt förslag som S och MP-regeringen bör ta chansen att förverkliga om det blir en ny regeringsperiod efter valet i september.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag