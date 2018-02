Alice Bah Kuhnke: Jag vill se ett skärpt demokratikriterium

Replik på Sakine Madons krönika "Varför ges bidrag till hatmoskéer, Bah Kuhnke?" (20/2), samt svar på replik.

Hat och hot i religionens namn ska inte accepteras i vårt samhälle och särskilt allvarligt blir det om det utförs i församlingar som får statligt stöd.

Stödet till trossamfunden ses därför över, detta på mitt initiativ. Det har inte gjorts på två decennier, och det finns många skäl till att stödet behöver uppdateras till hur vårt samhälle ser ut idag. Det viktigaste för utredningen är emellertid att stöden ska stärka respekten för varandra, inte motarbeta detsamma.

I uppdraget till utredaren står att det därför tydligt att det är; ”centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel”.

När utredningen kommer att presenteras om några veckor ska den därför föreslå ett skärpt och förtydligat demokratikriterium för de som ska få stöd. Vi kan inte ha ett system som utnyttjas av de som motverkar demokrati, jämställdhet och allas lika värde.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Svar: Tack för svaret, och jag kan bara instämma i att pengar inte ska gå till aktörer "som motverkar demokrati, jämställdhet och allas lika värde". Jag är alltså glad över att ministern har tillsatt en utredning, men kritisk till att Ulf Bjereld - ordförande för socialdemokratiska Tro och Solidaritet - leder den.

Som jag nämnde i texten finns det moskéer i Sverige, med band till Recep Tayyip Erdoğans Turkiet, som sprider hat. En av dem har nyligen avslöjats lära barn att be för krig mot kurder. Bidragen som dessa får via Myndigheten för stöd till trossamfund borde dras in omgående.

Jag är rädd att Bjereld, som bland annat har försvarat en person som lovprisat islamistledare och bjudit in antisemiter, är av annan åsikt.

Det är bra om utredningen trots det föreslår ett skärpt demokratikriterium. Men det vore ännu bättre om regeringen en gång för alla slutade ge uppdrag till personer som är en del av problemet de tillsätts för att lösa.