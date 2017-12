Richard Appelbom: Staten plundras i Sydafrika under Jacob Zuma

Kan ANC och Sydafrika räddas?

I morgon inleds i Sydafrika den kongress där regeringspartiet ANC ska utse efterträdare till Jacob Zuma, som ska lämna som partiledare. Den som väljs blir partiets kandidat också i det kommande presidentvalet om att efterträda Zuma.

Sydafrika kan tyckas långt bort, men ligger ändå nära för många svenska partier och folkrörelser. Kampen mot den tidigare rasåtskillnaden, apartheid, hade starkt stöd i Sverige. ANC var den ledande befrielserörelsen och fick stöd från många håll, inte minst från Socialdemokraterna.

När aparthed äntligen föll och ANC fick makten under Nelson Mandela fanns stora förhoppningar om att Sydafrika kunde bli ett demokratiskt och ekonomiskt föredöme för övriga Afrika. Men nu ringer varningsklockorna.

Sydafrika riskerar att gå samma väg som andra afrikanska länder som har befriats från kolonialvälde och rasförtryck. Det sägs att privata intressen plundrat staten under Jacob Zumas tid som president. Korruptionen är omfattande. Zuma hade när han 2007 blev partiledare över 700 åtalspunkter för korruption hängande över sig. Men han har ändå hållit sig kvar vid makten och landet har blivit mer korrupt.

Enligt tidskriften Economist har Sydafrika under Zumas ledning tappat mark i konkurrenskraft, öppenhet, budgetbalans, hur allmänna medel används och i förtroendet för politiker. De senaste åren har även BNP per person börjat minska. Enligt en rapport av den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden har det sydafrikanska folket socioekonomiskt på många områden numera det sämre än under apartheid!

Det är inte lätt att ta över efter att kolonialvälde eller vitt minoritetsstyre har fallit. Höga förväntningar hos befolkningen kan vara omöjliga att möta, befrielserörelser har svårt att ställa om till att leda länder.

Resultatet i flera afrikanska länder är också dystert. Det har blivit utbredd korruption, diktatur, enpartivälde eller militärkupp.

Förutsättningarna var bättre i Sydafrika. Landet var mer utvecklat, ANC gav ett stabilare intryck än andra befrielserörelser. Därför är det så illa att landet under Zumas ledning har blivit alltmer likt andra misslyckade stater. Det måste vara smärtsamt för s-tankesmedjor att skriva om förfallet i ANC, en mångårig samarbetspartner.

Det finns dock hopp. Sydafrika har ett aktivt civilsamhälle och fria medier. ANC hotas av oppositionspartier, men är ännu dominerande.

Därför är det viktigt vem som blir partiledare. Om Zumas före detta fru Dlamini-Zuma efterträder honom riskerar kleptokratin och korruptionen att fortsätta. Alla som kämpade mot apartheid och för ett fritt Sydafrika förtjänar bättre.

