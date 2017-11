Sakine Madon: Sverigedemokraternas Paula Bieler får man se upp för

Sverigedemokrater samlas i Norrköping för partiets landsdagar. Ännu en för SD framgångsrik mandatperiod är på väg att rundas av. Och trots ett opinionstapp till Ulf Kristersson och Moderaterna har SD ett stöd på 16 procent.

Vågmästarrollen har utnyttjats väl. Efter att ha satt krokben för alliansen och hindrat en skattesänkning den förra mandatperioden, tog det inte lång tid för SD att fälla nuvarande regerings budget i december 2014. Det ledde till Decemberöverenskommelsen som skulle minska SD:s inflytande men som i praktiken gav motsatt effekt.

SD kunde även fortsatt luta sig tillbaks när den rödgröna regeringens "tvärvändning" kom med flyktingkrisen hösten 2015.

Nu har såväl Socialdemokraterna som Moderaterna tagit kliv i riktning mot en mer restriktiv invandring, mot gatutiggeri och för hårdare tag mot brottslingar. Visserligen vill Miljöpartiet ha en amnesti för gruppen ensamkommande afghaner, men mycket lite talar för att Socialdemokraterna skulle gå med på det.

Jimmie Åkesson har många gånger påpekat att inget av blocken kan ta SD:s stöd - "Sveriges enda oppositionsparti" som de kallar sig - för givet. Kritiken mot både höger och vänster stärker partiets ställning som "antietablissemang". Samtidigt sträcker han flitigt ut handen, inte minst till Moderaterna.

Vid valet nästa år kommer partiet att ha suttit i riksdagen i två mandatperioder. Längre än så, sedan 2005, har Åkesson varit partiledare. Han verkar inte ha bråttom iväg. Men vem kan tänkas ta över på lite sikt?

Medan märkbart många Sverigedemokrater i partiets toppskikt har förknippats med hårt festande, bråk, avhopp och olämpliga kommentarer i sociala medier, finns det en ung SD-topp som ger ett annat intryck: Paula Bieler.

Järnrör städas bort, tonen blir mer seriös.

I veckan pratade hon om värderingar i ett samtal hos "Malou efter tio" på TV4, tillsammans med EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Lars Adaktusson (KD). Hon intervjuades också av kvällspressen om att hon är hatad av nazister, samt om hur man ska bekämpa sexuella trakasserier. Inte sällan syns hon till på seminarier, i paneler och tv-program. Det är ingen slump att just Bieler bjuds in.

Hon är född 1988 i Västerås, och i dag partiets talesperson i migrations- och jämställdhetsfrågor. När Expressen häromdagen frågade om hon kan tänka sig att bli partiledare svarade hon "jag kan inte här och nu säga aldrig eller att jag i alla lägen skulle säga nej", och att det beror på "hur läget är då".

Om Bieler någon dag kommer att efterträda Åkesson blir det en fortsättning på partiets "normalisering". Järnrör städas bort, tonen blir mer seriös och partiets rötter i vit-makt-rörelsen kommer i så fall att blekna ytterligare. Enligt SCB:s partisympatimätning från i somras har SD till och med lyckats bli tredje största parti bland invandrare. Siktet är även inställt på kvinnorna.

Som liberal gläds man åt att Moderaterna och övriga partier nu tar tillbaka en del väljare från SD. Förhoppningsvis mattas SD:s medvind av.

Men Paula Bieler får man se upp för.