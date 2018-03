Stjärnorna med i svenska truppen till världscupen i Falun: "Blir spännande att se Stina"

På fredag börjar minitouren i Falun med sprint där Stina Nilsson har chans på totalsegern, men då krävs ett mindre mirakel då Maiken Caspersen Falla är 48 poäng för Nilsson i totalställningen.

Och Nilsson är ett av tio namn som tar plats i truppen på damsidan.

Lika många namn finns med på herrsidan.

– Det blir spännande att se Stina Nilsson, Hanna Falk, femma i sprintcupen, och de andra duktiga åkarna tävla på Faluns tuffa sprintbanor. Inte minst ska det bli intressant att se vad Oskar Svensson, som blev femma på OS-sprinten och är uppvuxen i Falun, kan göra på välkänd mark. Vi hoppas på stor publikfest, som det brukar vara och vi kan lova att våra åkare längtar efter att visa vad de går för i helgen, säger förbundskapten Rikard Grip i ett pressmeddelande.

Då världscuptävlingen hålls i Sverige har de ett par extra platser att fylla, vilket gör att fem kvinnor och lika många män tar plats i nationella gruppen.

– Det är kul att vi får ställa upp med både landslagsåkare och nationella åkare i världscupfinalen, säger Grip.

Sveriges trupp till Falun

Damer

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Anna Haag, Anna&Emil sportklubb, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Jonna Sundling, IFK Umeå

Herrar

Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Marcus Hellner, Gellivare skidallians, Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb, Teodor Peterson, IFK Umeå, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl-Johan Westberg, Borås SK, Björn Sandström, Piteå elit.

Nationell grupp till minitouren i Falun den 16–18 mars 2018

Damer

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF, Moa Lundgren, IFK Umeå, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Linn Sömskar, IFK Umeå, Emma Wikén, Åsarna IK.

Herrar

Petter Engdahl, Östersunds SK, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Anton Persson, SK Bore, Gabriel Thorn, SK Bore.