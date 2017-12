Till minne – Mietek Grocher

Mietek Grocher avled på judiska sjukhemmet i Stockholm den 24 december i en ålder av 91 år. Han kom till Sverige i juni 1945 som överlevande från Förintelsen. Han var då sjuk och utmärglad men ändå fylld av hopp om ett nytt och bättre liv i Sverige. Han hade överlevt Warszawa-gettot och ett antal koncentrationsläger. Hans mamma hade dödats i koncentrationslägret Majdanek, pappan hade följt Mietek från läger till läger och klarade sig länge, men dödades strax innan befrielsen. 18 år gammal, som enda överlevande i sin familj, anlände Mietek till Sverige för att börja ett helt nytt liv.Huvuddelen av sitt liv verkade Mietek i Västerås. Här bildade han familj, tog anställning på Asea och engagerade sig i den Judiska föreningen och Samfundet Sverige-Israel. I Samfundet Sverige-Israel minns vi honom som en mycket engagerad styrelsemedlem, en humoristisk historieberättare och en trofast vän. Även när han de sista åren av sitt liv flyttade till Stockholm för att komma närmare sina barn och barnbarn, stannade han kvar i föreningen och höll kontakt med sina vänner i Västerås.När Mietek gick i pension 1991 bestämde han sig för att göra något som skulle bli hans livs viktigaste uppgift. Han ville gå ut i Sveriges alla skolor och berätta om sina personliga erfarenheter under andra världskriget, från tiden i Warszawa-gettot, genom nio koncentrationsläger, till befrielsen och ankomsten till det vänliga Sverige 1945. I varje föreläsning gav han allt, under tårar framförde han sin smärtfyllda berättelse, och många barn och deras lärare lyssnade gripna och tårfyllda till denna berättelse. Det blev mer än 25 år av resor till skolor från norr till söder. Praktiskt taget varje vecka under terminerna var han på resande fot mellan Sveriges skolor.År 2006 blev Mietek utsedd till årets västmanlänning, en synnerligen välförtjänt utmärkelse. Han personifierade kampen mot antisemitismen, han besjälades av tanken att vaccinera Sveriges barn mot antisemitism och främlingsfientlighet. Få har gjort så mycket som Mietek för att berätta om nazisternas ohyggliga brott mot mänskligheten. Mieteks berättelse finns också bevarad för eftervärlden i boken ”Jag överlevde” som kom ut 2001. Vi kommer aldrig att glömma vännen Mietek Grocher och lyser frid över hans ljusa minne.Stefan SturessonFör styrelsen i Samfundet Sverige-Israel Västmanland