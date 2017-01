F17-VM-truppen klar: "Har en otroligt hög kompetens i gruppen"

I år spelas F17-VM i Irkutsk, Ryssland. Med i mästerskapsturneringen är Sverige, Ryssland, Norge, Finland och Kina.

Det är första gången som Kina har ett lag med i flick-VM.

– Det ska bli spännande att möta Kina. Det är väldigt glädjande att flickbandyn breddas på internationell nivå, säger Annika Lundberg till Svenska bandyförbundets hemsida.

Lundberg är nöjd över den trupp som hon kunde presentera på fredagen.

– Vi har en otroligt hög kompetens i gruppen med fart, energi, skottstyrka, grovjobbare, säkra målvakter och lirare. Nu är det upp till oss ledare att få ihop gruppen och sätta ett spel.

Truppen:

Målvakter: Felicia Janebrink, Surte BK/Kareby IS, Olivia Gransing, Tranås BoIS.

Utespelare: Virva Rylander, Västerås SK, Anna Angantyr, IFK Rättvik, Maja Hellqvist, Villa Lidköping BK, Elin Carlsson, Skirö AIK, Olivia Dahlsten, Hammarby IF, Wilma Uhlin, Grycksbo IF, Wilma Törnqvist, Nässjö IF/Tranås BoIS, Emma Enström, Tranås BoIS, Wilma Wachenfeldt, Tranås BoIS, Tuvali Andersson, Söråkers IF, Hanna Palm, Söråkers IF, Mathilda Eklund, Köping IS/Västerås SK, Matilda Ingvarsson, IFK Rättvik/Grycksbo IF, Elin Karlsson, Västerås SK.