Sverige föll mot Danmark efter jämn match: "Det känns bittert"

Efter att Danmark vänt 4-6 till 9-6 i mitten av första halvlek kom Sverige aldrig tillbaka till ledning. Under andra halvlek låg Sverige dock aldrig under med mer än tre mål, vilket gjorde att det var jämnt in i det sista.

– Det känns bittert att vi inte fick lika i alla fall, säger Sveriges målvakt Mikael Appelgren till Kanal 5, enligt Sportbladet.

När bara sekunder återstod av matchen var ställningen 26-25 till Danmark och Appelgren var besviken på sig själv efter att ha släppt in Danmarks sista mål som satte slutresultatet 27-25.

– Jag borde ha haft den där på slutet, säger han.

Målvaktsmatchen blev avgörande. Danmarks målvakt Niklas Landin Jacobsen storspelade och hade hela 58 i räddningsprocent i första halvlek.

– Vi skapade många fina lägen, men hans målvaktsspel och våra ärliga avslut gjorde att vi inte fick till det, säger förbundskapten Kristján Andrésson till Kanal 5, enligt Sportbladet.

Sveriges lagkapten, Niclas Ekberg, var Sveriges bäste målskytt med sju mål.

På onsdag spelar Sverige sin näst sista gruppspelsmatch mot Qatar.