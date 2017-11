Förre IFK-kaptenen lånas ut till AIK – där flera Arbogaprofiler spelar: "Vet hur han ska användas"

Den 23-årige backen Joakim Lilliehöök är inne på sin andra hela säsong i Mora efter att han anslutit från IFK Arboga och var med när klubben gick upp i SHL.

Men den här säsongen har det inte blivit några matcher i högsta ligan för Lilliehöök som dragits med skadebekymmer.

Efter tre matcher med Moras J20-lag står det nu klart att han lånas ut till AIK på obestämd tid.

– Vi ser AIK som en bra klubb för Joakim, speciellt eftersom Tomas Mitell jobbade med Joakim förra året. Mitell vet vilka styrkor Joakim har och hur han ska användas, säger Moras sportansvarige Anders Sundby till klubbens hemsida.

Lilliehöök blir den andra backen att förstärka just AIK under måndagen då de tidigare under dagen plockade in David Berg från Lindlöven.

I AIK får Lillehöök bland annat spela tillsammans med fjolårets poängkung i IFK Arboga, Henrik Marklund. I laget spelar även fjolårets IFK-kapten, Albin Johansson och förre poängkungen Anton Holm som representerade Arboga säsongerna 2011/2012 och 2012/2013.

Det var säsongerna 2014/2015 och 2015/2016 som Lillehöök representerade IFK. Sista säsongen var han dessutom lagkapten innan han gick till Mora och var med klubben upp till SHL.