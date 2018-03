Sönerna möts i kvalet – då håller sig Nicklas Lidström neutral: "Det blir lugnast så"

När Piteå och Västerås möts i LF Arena i Norrbotten i kväll kommer NHL-legendaren Nicklas Lidström att följa matchen med spänning hemifrån.

Han har nämligen en son i vardera lag.

Kevin, 23 år, som är back i Piteå.

Och Adam, 22, som är forward i Västerås.

– De har spelat mot varandra i allettan, men det här blir helt klart den viktigaste matchen som de spelar och spelar mot varandra. Jag kan gissa att de hamnar mot varandra på isen också så det blir intressant att se hur det går. De tränar ihop på somrarna och känner ju varandra riktigt bra, säger Detroit-ikonen – som sju gånger utsetts till NHL:s bäste back – till Sportbladet.

"Lidas" säger också att han tror att det varit en nackdel för sönerna att heta Lidström i efternamn.

– Lite press på dem och lite extra ögon på dem. De har fått höra massvis med saker genom åren. "Your dad suck", "Your dad is a loser" och sånt där. Det är ju för namnet på ryggen, säger han till Sportbladet.

