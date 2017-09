Köping-Kolsva OK bäst i seniorklasserna – Västerås SOK dominerade med bredd – här är alla DM-vinnare i orientering

Det blev dubbelt Köping-Kolsva OK i seniorklasserna i orienterings-DM i medeldistans som avgjordes i Dingtuna förra hegen. Köping-Kolsva tog hem segern i både H21 och D21. På herrsidan var det Marcus Eek som vann, 39 sekunderföre Västerås SOK:s Johan Ahlström. På damsidan var segrande KKOK-löparen Malin Welén drygt två minuter före tvåan Anna Zetterberg, Västerås.

Köping-Kolsva tog ytterligare fem guld i mästerskapet, samtliga i veteranklasserna. Västerås SOK var värre med sex – och dominerade fullständigt på ungdomssidan där klubben tog nio av elva segrar.

Samma helg arrangerades även ett lång-DM, tillsammans med Södermanland, utanför Eskilstuna. Här blev det på nytt seger för Köping-Kolsva i H21, genom Jonas Vikström, medan Cecilia Einarsson, Västerås, tog hem H21. VSOK tog hem samtliga ungdomsklasser utom H20, där Arbogas Rasmus Möller var snabbast. Noterbart här är att Västerås SOK:s Klara Åkerman Sjöström gick upp en klass och vann D16, efter att ha tagit hem D14-klassen i medeldistansen.

VSOK tog också flest guld på veteransidan, men ”gubbarna” från Surahammars SOK hade också en bra dag och tog hem fyra guldmedaljer.

Den gångna helgen fortsatte mästerskapen med natt-DM i Surahammar i fredags och stafetter i Arboga på söndagen. KKOK:s Jonas Vikström tog sitt andra DM-guld i H21. I D21 kom inga damer till start. I ungdomsklasserna var listan över segrare i stort sett identisk med den från medeldistansen i Dingtuna en vecka tidigare.

Fem löpare säkrade en individuell DM-trippel (medel, lång och natt) på fredagen: Lena Larsson, Sala OK (D60), Margareta Löfqvist, Västerås SOK (D70), Lars Söderlund, Hallstahammars OK (H80) samt Klara Åkerman Sjöström, VSOK (D14 och D16) och Robert Palm, VSOK (H40 och H45) som tog sina guld i två olika åldersklasser.

I stafetterna blev Västerås SOK:s bredd som väntat utslagsgivande och klubben tog hem segern i sju av de tolv klasserna. Surahammars SOK tog två segrar, bland annat i D16 där Ida Hallin gav laget ledningen med över tio minuter på förstasträckan.

Fakta / Samtliga DM-vinnare.

Medel (Dingtuna, 2 september): H21: Marcus Eek, Köping-KolsvaOK. D21: Malin Welén, KKOK. H20: Erik Nallgård, Västerås SOK. D18: HannaSundström, VSOK. H18: Sixten Törnqvist, VSOK. D16: Agnes Källström, Sala OK.H16: Noa Sjöstrand, VSOK. D14: Klara Åkerman Sjöström, VSOK. H14: Tobias Dahlmark, VSOK. D12: Elvira Björnberg, VSOK. H12: Josiah Bergroth, VSOK. D10: Kajsa Bergroth, VSOK. H10: Jakob Sandberg, KKOK. H40: Robert Palm, VSOK. D50: Helena Holmberg, KKOK. H50: Anders Brinkman, Vandrarringen. D60: Lena Larsson,Sala OK. H60: Jan Grann, Arboga OK. D70: Margareta Löfqvist, VSOK. H70: Per-Ivar Möllberg, Arboga OK. H80: Lars Söderlund, Hallstahammars OK.

Lång (Eskilstuna, 3 september): D21: Cecilia Einarsson,V ästerås SOK. H21: Jonas Vikström, Köping-Kolsva OK. H20: Rasmus Möller, Arboga OK. D18: Alva Limbäck, VSOK. D16: Klara Åkerman Sjöström, VSOK. H16: AndreasNäslund, VSOK. D14: Maja Ahlström, VSOK. H14: Lucas Ahlström, VSOK. D12: Nova Sahlén, VSOK. H12: Elis Wiklund, VSOK. D10: Elin Palm, VSOK. H10: David Tapper, VSOK. H35: Henrik Nettelmark, Surahammars SOK. D40: Eva Palm, VSOK. H40:Lars-Erik Hasler, Surahammars SOK. D45: Anna Zetterberg, VSOK. H45: Robert Palm, VSOK. D50: Inger Gustafsson, VSOK. H50: Stefan Bjurstedt, Surahammars SOK. H55: Lars-Åke Andersson, Arboga OK. D60: Lena Larsson, Sala OK. H60: Håkan Trollvad, Surahammars SOK. D65: Lena Jansson, Arboga OK. D70: Margareta Löfqvist, VSOK. H70: Alf Lindberg, KKOK. H75: Kuno Österlund, VSOK. H80: Lars Söderlund, Hallstahammars OK.

Natt (Surahammar, 8 september): H21: Jonas Vikström,Köping-Kolsva OK. H18: Hanna Sundström, VSOK. Sixten Törnqvist, VSOK. D16: Agnes Källström, Sala OK. H16: Noa Sjöstrand, VSOK. D14: Klara Åkerman Sjöström, VSOK. H14: Tobias Dahlmark, VSOK. D12: Elvira Björnberg, VSOK. H12:Josiah Bergroth, VSOK. D10: Kajsa Bergroth, VSOK. H10: Jakob Sandberg, KKOK.D40: Malena Ahlström, VSOK. H40: Robert Palm, VSOK. D50: Helena Holmberg, KKOK.H50: Anders Brinkman, Vandrarringen. D60: Lena Larsson, Sala OK. H60: Jan Grann, Arboga OK. D70: Margareta Löfqvist, VSOK. H70: Per-Ivar Möllberg, ArbogaOK. H80: Lars Söderlund, Hallstahammars OK.

Stafett (Arboga, 10 september): H21: Västerås SOK (Johan Ahlström, Robert Palm, Fredrik Hamrefors). D21: Västerås SOK (CeciliaEinarsson, Sofi Thorsell, Anna Zetterberg). D16: Surahammars SOK (Ida Hallin, Rebecka Hasler, My Velander, Wilma Thornell). H16: Västerås SOK (MartinSandqvist, Lucas Ahlström, Sixten Slagbrand, Noa Sjöstrand). H12: Västerås SOK (Carl Sandqvist, Rasmus Viertel, Frida Herbst, Lovisa Björnberg, Erik Palm).D40: Sala OK (Erica Bengtsson, Anna Norrbom). H40: Surahammars SOK (MagnusThornell, Stefan Bjurstedt). D50: Västerås SOK (Eva Wadman, Inger Gunnarsson).H50: Västerås SOK (Per Sundström, Stefan Törnqvist). D60: Vandrarringen(Anna-Karin Johansson, Eva Kjellman). H60: Västerås SOK (Hans-Erik Skalberg, Lars Jakobsson). H70: Köping-Kolsva OK (Alf Lindberg, Bo Lindkvist).