Fem olika larm om nedfallna träd på vägarna runt om i Västmanland

Inom loppet av en halvtimme har det inkommit fem larm om nedfallna träd på vägarna runt om i Västmanlands län.

– Kör försiktigt, håll avstånd och var uppmärksam! Även om vindbyarna avtar så kan det räcka med en lite pust för att ett träd som redan blivit knäckt ska falla. Vi är just nu ute och röjer på flera håll, men än så länge har vi inga längre stop på någon väg, berättar Sven Lindberg från Trafikverkets pressjour.

Runt omkring i Västmanland har vi just nu vindbyar som mäts upp till 17 meter per sekund samt en medelvind på 10 meter per sekund.

– Vindarna kommer fortsätta under eftermiddagen för att sedan avta till kvällen, så det finns fortsatt risk för nerfallande träd runt om i länet, säger Kristoffer Molarin meteorolog på Foreca.

Text uppdateras.

■ ■ TIPSA! Vet du mer? Har du film/bild? Kontakta vlt.se via telefon: 021-199 199, skicka mms/sms på 72021, använd Tipsa-tjänsten eller mejla!

Månadens bästa läsartips belönas med 3 000 kronor.

Läs även: Nerfallna träd påverkar trafiken på väg 771 från Gröndal till Hjulhuset

Nerfallna träd orsakar problem i trafiken även på väg 571

Nerfallna träd orsakar problem i trafiken på väg 596

Nerfallna träd påverkar trafiken mot Fagersta

Nerfallna träd orsakar problem i trafiken även på väg 632