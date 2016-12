Stor andel miljöbilar i Norberg visar ny ranking

När Circle K, tidigare Statoil, för femte året i rad rankar Årets bilkommun hamnar Skinnskatteberg på plats 242. Inte särskilt långt efter, på plats 202, hamnar Fagersta. Båda kommunerna tappar placeringar från året innan medan Norberg, som hamnar på plats 29, klättrar.

Rankingen är baserad på bilisternas klimatpåverkan och utgår från andel miljöbilar, bilarnas förbrukning av bensin och diesel samt deras klimatpåverkan och hur långt de körs.

Enligt Circle K fanns det vid utgången av förra året 6730 bilar registrerade i Fagersta. Det motsvarar 0,51 bilar per invånrare jämfört med rikets 0,47 bilar per invånare. I Skinnskatteberg fanns 2609 registrerade bilar (0,58 per invånare) och i Norberg 3171 bilar (0,55 per invånare).

Under samma period uppges bilisterna i Fagersta i genomsnitt ha tankat 877 liter bensin och diesel jämfört med 895 liter sett till hela riket. I Skinnskatteberg tankas det än mer, 980 liter och i Norberg allra mest – 1009 liter.

Men Norberg placerar sig högt i rankingen vad gäller andelen nya miljöbilar. Här var 17,6 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen nya miljöbilar under perioden januari-september i år och Norberg rankas därmed som nummer 26 i det avseendet. I Sverige var andelen nya miljöbilar 16 procent. I Fagersta var bara 5,4 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen nya miljöbilar och i Skinnskatteberg så få som 1,8 procent, enligt pressmeddelandet, vilket placerar Skinnskatteberg näst sist i landet i det avseendet.

