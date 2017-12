Trafikverket och polisen vädjar inför trafikintensiva helgen: Kör varsamt!

Julhelgen är en olycksdrabbad helg i trafiken. I genomsnitt omkommer femton personer per år under jul och nyår, enligt Transportstyrelsen. I år är julafton på en söndag, vilket innebär att lördagen kommer att bli en av de mest trafikintensiva dagarna under storhelgerna.

Här är de mest trafikintensiva vägarna under jul och nyår.

Trafikverket och polisen uppmanar nu bilister att ta det extra försiktigt i trafiken. En sak som är bra att tänka på är att välja en väg med mittseparering, sådana sträckor räddar cirka 80 trafikanters liv varje år. Vägräcken förhindrar dessutom allvarliga mötes- och singelolyckor.

– Om det är möjligt, välj en väg som är mittseparerad. Dessutom är det viktigt att hålla ordentliga avstånd, inte ta några onödiga risker och att anpassa farten efter väglaget. Med hjälp av Trafikverkets vägväderstationer och rapportering av utförda åtgärder kan du få koll på väglaget via vår webb innan du ger dig ut i jul- och nyårstrafiken, säger Stefan Björkqvist, chef för nationell operativ ledning på Trafikverket, enligt ett pressmeddelande.

Här hittar du de mötesfria vägarna.

Runt två miljoner människor kommer att vara ute på vägarna under julhelgen. Polisen uppmanar till att hjälpas åt i trafiken.

– För att alla ska komma fram ordentligt krävs det att alla i trafiken hjälps åt. Den enskilda föraren med att ha ordentliga vinterdäck och genom att se till att bilen är i gott skick. Sedan måste alla anpassa hastigheten efter gällande väglag och hastighetsbegränsning, hålla avstånd till framförvarande bil samt vara nykter. Hjälps alla åt med detta så kommer vi att få en säker jultrafik och alla kommer fram dit de ska, säger Göran Bolinder, chef för trafikpolisen i Stockholm i en kommentar.

12 tips för en säker resa:

Starta resan i god tid – jul och nyår är en av de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.

Planera färdvägen så att den så långt som möjligt sker på en mötesfri och säker väg.

Var utvilad – för de flesta innebär jul och nyår längre resor än vanligt.

Kör aldrig onykter.

Förhindra att någon annan kör onykter.

Låt bilen stå dagen efter en fest.

Åk aldrig med en onykter förare.

Kör inte fortare än gällande hastighetsgräns.

Se till att alla är bältade.

Låt bli mobilen när du sitter vid ratten.

Håll avstånd.

Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare.

Källa: Trafikverket