Bäver bakom bilkaos: "Att de fäller träd över vägar är inte jättevanligt"

Under fredagsmorgonen larmades det om ett fällt träd över riksväg 66 mellan Fagersta och Virsbo, i höjd med Folkhyttan - orsaken visade sig vara en bäver.

- Populationen ökar i hela länet, säger Sofia Sollenberg på Länsstyrelsen i Västmanland.

Någon statistik över hur vanligt det är med att bävrar ställer till det i trafiken finns varken hos Trafikverket eller Länsstyrelsen Västmanland.

- Det vanligaste problemet vi har med bävrar är när de dämmer upp vattendrag så att det blir översvämningar, både vad gäller vägar och skog. Att de fäller träd över vägar är inte jättevanligt, berättar Sofia Sollenberg.

Det finns ungefär 100 000 bävrar i Sverige, en djurart som planterades in i Sverige under 1920-talet, efter att ha varit utrotad i landet under 50 år till följd av jakt.

Sedan dess har populationen ökat stadigt och vid stora problem med bävrar kan länsstyrelsen ge tillstånd att riva dess boplatser. Detta sker dock väldigt sällan under vinterhalvåret, då bävern behöver sitt bo för att överleva vintern.

- Bävern finns i hela länet, så det finns inga specifika platser där problemen är större, säger Sofia Sollenberg på länstyrelsen.