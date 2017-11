Då öppnar Dollarstore – kommunikationsmiss ledde till fel information

– Vi kommer inte hinna tills mars 2018. Vi har talat om det för Dollarstore men informationen nådde inte hela vägen fram, säger Thomas Hansen som är VD för CT Development.

CT Development är det företag som kommer att bygga butiken. Thomas Hansen har i en tidigare intervju med FP sagt att bygget kommer att ta ungefär ett halvår från byggstart.

– Vi jagar på så fort vi kan för att komma igång, men det måste passa in med Dollarstores öppningsplan också, säger han.

Informationen om att bygget inte kommer hinna bli färdigt nådde inte Dollarstore förrän under förra veckan.

– Vi fick veta förra veckan att bygget inte kommer komma igång förrän nästa år och att vi därför inte kommer kunna öppna i mars, säger Jennie Ahlberg, etableringsansvarig på Dollarstore.

Öppning av Dollarstore butiken i Fagersta kommer därför bli möjlig först under andra halvåret nästa år.

– Det är ju sånt som händer men självklart är det jättetråkigt. Vi tycker att det ska bli jättekul att få komma till Fagersta när det väl blir, säger Jennie Ahlberg.

Det har under en längre tid varit tal om en ny Dollarstore butik i Fagersta och redan under våren 2016 visade de intresse. Det de började med då var att leta efter ledig tomtmark som var tillräckligt stor. Ledig tomtmark hittades mittemot Norra (tåg)station och CT Development skrev under som exploatörer.

Planen från början var att bygget skulle komma igång i augusti 2017. Det som bidragit till en fördröjning av bygget är bland annat ett lusthus som stod på den tilltänkta platsen som de inte visste vad de skulle göra med samt ett byte av planingenjör.

Det var därmed tänkt att den nya butiken skulle öppna i mars 2018 men på grund av fördröjningen kommer det inte att vara möjligt då bygget fortfarande inte påbörjats.

– Jag håller på att ta fram en detaljplan nu som kommer att komma ut i slutet på veckan. Den ska då vara ute för samråd och granskas och se om något behöver ändras, säger Peter Granqvist, planingenjör på V-Dala Miljö och Bygg.

Han tror att detaljplanen kan komma att vinna laga kraft under våren 2018.

Dollarstore har i dagsläget 62 butiker, plus tre planerade öppningar redan nu i november samt två till i mars 2018. Meningen var att det skulle öppna tre butiker i mars 2018 där Fagerstabutiken skulle ha ingått.