Dra på trissor – tre Fagerstabor håvade in varsin vinst under en och samma helg

I helgen som var fick spelbutiken hos Ica Fontänen i Västanfors gratulera flera glada vinnare. Störst vinst kammade en Fagerstabo som spelat på V75 in. Hen vann drygt 739 000 kronor. Inte riktigt lika mycket, men nog så mycket ändå, vann en annan Fagerstabo som spelade på Joker och håvade in 250 000 kronor. Som om inte det vore nog, vann ytterligare en Fagerstabo drygt 25 000 kronor under samma helg, på Topptipset.

Ted Brandt, spelansvarig på Ica Fontänen uppger att det är väldigt ovanligt att de har så många vinnare och så stora vinster under en och samma helg. – Men det här är fantastiskt kul, säger han.