Hon kliver in efter avgående kommunchefen – jakten på ersättare börjar: "Vi drar igång nu"

Det var i slutet av januari som Fagersta-Posten avslöjade att kommunchefen Anders Kilström lämnar sitt uppdrag för en roll som kommunsekreterare i Avesta kommun. Kommunchefen berättade senare att han ville göra något annat innan pension.

Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S) berättade då att Fagersta kommun skulle tillsätta en tillförordnad kommunchef - och det beslutet togs på tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen. Det blir Karolina Berglund som kliver in som tillförordnad kommunchef i Fagersta. Hon kommer närmast från rollen som ekonomichef på Norra Västmanlands ekonomiförvaltning.

– Hon har nyligen varit tillförordnad kommunchef och är väl insatt i pågående ärenden och chefsrollen i sig, säger kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S).

Det var under föregående år som Karolina Berglund klev in i rollen under Anders Kilströms frånvaro.

– Karolina är den mest lämpade kandidaten vi ser, nu behåller vi momentum och kan jobba vidare.

Det låter som ett enkelt beslut?

– När vi har resonerat i partierna är det ingen som haft en avvikande åsikt. Alla är väldigt överens om att det är bästa vägen att gå i det här läget. Det vi gör nu är att utse en tillförordnad, samtidigt som vi ska inleda processen att rekrytera en ny kommunchef, säger Marino Wallsten.

Marino Wallsten berättar att den processen kommer att inledas omedelbart, vilket de också kom överens om i kommunstyrelsen. Han vill inte sia om när en permanent ersättare till posten kan vara anställd och klar, men han tror det kan bli strax efter sommaren.

– Det är klart att det kan gå både snabbare och långsammare beroende på hur processen går. Vi drar i alla fall igång nu, omgående är beslutet.

Fagersta-Posten har sökt Karolina Berglund.