Inbrott i skåp på Fagerstahallen igen – kommunen anmäler

Under onsdagen upptäckte personal på Fagerstahallen att fyra metallskåp på något sätt brutits upp, skåpen är placerade vid herrarnas omklädningsrum. Polisen vet inte vad och om något saknas från tre av skåpen. Men från det fjärde ska en plånbok ha försvunnit, polisen har inte fått in någon anmälan kring den stölden när Fagersta-Posten talar med dem under torsdagsförmiddagen. Än så länge har kommunen som äger hallen och skåpen, anmält händelsen som skadegörelse och försök till stöld.

Fagersta-Posten har vid flertalet tillfällen rapporterat om inbrott i skåp på Fagerstahallen.

