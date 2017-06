Medan du sov: Bil utan förare rullade in i betongpelare intill flerfamiljshus

Lokalt:

Under natten till fredagen rullade en tom personbil in i en betongpelare intill en port på ett flerfamiljshus på Floravägen. Enligt vittnen ska en tjej ha knuffat på bilen så att den kom i rullning och därefter kört in i pelaren.

För Plus-kunder:

Väder:

Mest mulet med en temperatur omking 10-15 grader och på eftermiddag kan det förekomma lokalt lätt regn. Ostlig eller sydostlig vind.

Sport:

Rospiggsföraren till sjukhus – efter krasch i Polen

Sverige föll mot USA – i viktiga träningsmatchen: "Marginalerna var inte med oss i dag"

