Medan du sov: Lugn natt med få fyllerister

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder. I hela länet har endast nio personer behövt sova ruset av sig hos polisen efter lördagens festande.

För Plus-kunder:

Väder:

Mest soligt väder utlovas under söndagen med en tempertur som varierar mellan fem och tio minusgrader. Kallare under morgontimmarna, lokalt under 15 minusgrader. Nordvästlig vind.

Internationellt:

100 personer befaras ha drunknat på Medelhavet när båt sjönk.

