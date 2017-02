Medan du sov: Så var natten och så blir vädret i dag

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

För Plus-kunder:

► Offret hade inte en chans: Kidnapparen attackerade bakifrån med ett däckjärn

► Boardindustrin i Skinnskatteberg blir bok – nu söks historier och livsberättelser

► Ayaan och Zainab har goda chanser till jobb i sommar

Väder:

Det blir en hel del sol, men redan under eftermiddagen börjar det mulna i de västra delarna och till kvällen kommer ett snöfall in från sydväst och det rör sig sedan under natten till söndag österut.

Karta: Så är läget på vägarna

Sverige/ Internationellt:

Carl Bildt uppmanar president Donald Trump att hoppa över en av sina golfhelger och istället besöka Sverige.

Sport:

Det lyckades inte för boxaren Klara Svensson att besegra den norska världsettan Cecilia Brækhus över tio ronder.

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72021, inled meddelandet med "FP" följt av mellanlsag eller mejla [email protected]

Följ oss på sociala medier:

Facebook: Fagersta-Posten

Twitter: @FPNnyheter

Instagram: @fagerstaposten