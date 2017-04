Ny statistik: Brotten ökar i Fagersta

Antalet anmälda brott per invånare i Fagersta kommun ökade med 20,5 procent under 2016, vilket är den största ökningen i länet. I Fagersta kommun anmäldes också flest brott per invånare i Västmanland. Antalet anmälda brott per invånare är ungefär 28 procent högre i Fagersta än snittet för Sveriges kommuner.

De anmälda våldsbrotten ökade under 2016 jämfört med 2015 (med 11 procent). Även hot-, kränknings- och frihetsbrott ökade, sett till antalet anmälningar (med 31 procent). Bland dem rörde en stor del av anmälningarna olaga hot och ofredande.

Alkohol- och narkotikabrott ökade också, likaså bedrägeri- och förfalskningsbrotten. Sexualbrotten har också ökat något de senaste åren. I kategorin ingår bland annat våldtäkt, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, sexköpsbrott och människohandel för sexuella ändamål. Sexualbrott har generellt ett stort mörkertal.

Bland de 26 sexualbrott som anmäldes i Fagersta kommun år 2016 rörde majoriteten (14) sexuellt ofredande. Åtta våldtäkter anmäldes och två fall av "utnyttjande av barn för sexuell posering".

Statistiken kan vara missvisande

Det finns dock faktorer som gör att statistiken över antalet anmälda brott i kommunen inte behöver stämma överens med antalet faktiska brott. Dels kan det finnas ett mörkertal gällande vissa brottskategorier, dels beror statistiken på vad polisen lämnar för uppgifter.

– Att ange vilken kommun brottet har skett i är en frivillig uppgift. Polisen måste inte kryssa i vilken kommun det är. Så man kan egentligen inte dra några slutsatser. Om något har ökat eller minskat över tid kan bero på att enskilda poliser har, eller inte har, klickat i vilken kommun det är, säger Sara Nilsson Hörnell, statistiker på Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Hon påpekar vidare att brottsplatsen i vissa fall kan vara okänd. Bedrägerier via internet är en sådan typ av brott som sällan går att peka ut var brottet skett – och därför syns dessa brott i lägre grad i statistiken på kommunnivå.