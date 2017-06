Rotary har lagt ner i Fagersta

Beslutet togs redan under förra årets årsmöte men verkställdes nu i maj på ett sista möte. Antalet medlemmar var för lågt, 22 stycken, av max 60. Bengt Lindstrand, Fagersta Rotaryklubbs siste president, säger att de har lagt ner mycket tid på att rekrytera medlemmar men utan framgång.

– Vi kunde inte ens rekrytera en styrelse, folk har inte tid att engagera sig i dag, säger Clas Ericson, past president.

Styrelseposterna har cirkulerat mellan ungefär en handfull personer. Och enligt Clas Ericson är de svikande medlemmarna ett generellt problem för Rotary.

Fagersta-Posten träffar de forna medlemmarna från Fagersta Rotaryklubb Bengt Lindstrand, Clas Ericson och Sten Mu Yu Widhe. De är lite nedstämda, tycker att de ”kliver ut i en värld och mister någonting”.

– Det känns tomt, har jag känt mig dämpad under året, säger Sten Mu Yu Widhe.

Bengt Lindstrand och Clas Ericson har redan tittat ut nya klubbar i Ludvika och Kolbäck, Sten Mu Yu Widhe har inte bestämt sig för vart han ska ta vägen än.

– Jag hade siktat in mig på att vara med på den stora internationella konferensen i Toronto nästa år, säger Bengt Lindstrand och erkänner att han tänkte passa på att besöka dottern i Kanada samtidigt.

Av de tre rotarianerna är det Bengt Lindstrand som varit med längst, sedan 1984.

– Rotary har gett mig ett otroligt nätverk, som rotarian känns det som att man känner varandra direkt när man träffas, säger Bengt Lindstrand och berättar om en resa till Kuala Lumpur där åtta-tio personer från den lokala Rotaryklubben bråkade om vem som skulle få bjuda honom på lunch.

Bengt Lindstrand pratar varmt om uppdraget som rådgivare åt Ung företagsamhet, som han jobbat med i 30 år. Och om studentutbytet runt om i världen som även nått Fagersta. Clas Ericson berättar om det ideella arbetet som medspråkare, där han har varit med och samtalat i en och en halv timme med nyanlända.

– Det har varit väldigt givande, säger han. Det enda de vill är att få träffa svenskar och att prata med dem.

I tolv år har Rotary arrangerat adventskonserten i Västanfors kyrka tillsammans med bland annat Lions. Men i det stora hela har föreningens lokala arbete varit ganska anonymt.

– Ja, vi har jobbat i det tysta, och vi har väl kanske insett att vi skulle ha gjort annorlunda, säger Clas Ericson.

Fagersta Rotaryklubbs sista slantar på kontot gick till Polio plus fund, som fått närmare 170 000 kronor av klubben det senaste året. Just välgörenhet är en stor del av Rotarys verksamhet. Polio plus går till barns poliovaccinering och Fagerstaklubben har således bidragit med 100 000 vaccinationer på ett år.

Fakta:

Rotary grundades 23 februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet.

Till Sverige kom Rotary i början av 1926 genom Stockholm Rotaryklubb vars charterbrev undertecknades den 20 februari 1926. Fagersta Rotaryklubb hade det första mötet i februari 1952.

Det finns över 32 000 klubbar över hela världen, med totalt 1,2 miljoner medlemmar.