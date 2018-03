Sjönära tomter måste giftsaneras innan bostäder kan byggas – nu söker kommunen miljonbelopp

I helgen rapporterade Sveriges Radio P4 Västmanland att marken intill Aspen, där Fagersta kommun vill bygga bostäder, innehåller gifter och måste saneras. Gifterna i marken kommer dels från fyllnadsmassor från Västanfors bruk, dels från sågverksamhet. Det handlar främst om dioxiner, men även om koppar, kobolt, bly och andra metaller. Dioxiner kan utgöra en hälsorisk på lång sikt.

Kostnaden för saneringen kan bli mellan fyra och tio miljoner kronor. Hela kostnaden kan dock täckas genom statliga bidrag, som kommunen planerar att söka via Naturvårdsverket. Kommunchef Anders Kilström är optimistisk:

– Jag ska be Norra Västmanlands kommunalförbund att ta fram en ansökan. Men innan vi kan skicka in den ska politikerna fatta beslut om att ta fram en detaljplan, det kan bli tidigast i april. Vi måste också ta in värderare som bedömer värdet på marken.

Det krävs en detaljplan, en bestämmelse för hur marken får användas inom ett visst område, innan man kan börja bygga några bostäder.

Vad händer om Naturvårdsverket inte beviljar pengar för saneringen?

– Då är jag tveksam till om vi går vidare. Men allt tyder på att vi får bidrag. Vi har anlitat ett företag som undersökt marken, i och med det har vi rätt till bidrag.

Anders Kilström kan inte säga i dag vilken typ av bostäder som det kan bli vid Aspens strand. Däremot understryker han behovet av fler byggbara tomter i Fagersta.

– På Norra Sjöhagen hade vi 24 eller 26 tomter till försäljning, nu finns bara tre kvar osålda. Det är väldigt attraktivt att hitta nya områden för nybyggen. Tomterna har varit till salu i 4-5 år. I början stod det stilla, men helt plötsligt började folk få banklån beviljade för att bygga hus.

Per Nilsson, handläggare på Naturvårdsverket, säger att om alla papper är i ordning och ingenting behöver kompletteras, så är ansökningstiden för bidrag av marksanering ganska kort:

– Två till fyra månader, ungefär.

Hur lång tid en eventuell sanering tar, däremot, är svårt att säga. Enligt Per Nilsson beror det på vilka ämnen som behöver tas bort och hur långt ner i marken som gifterna finns.