Skola i Fagersta provar nytt lärarsystem

Det hela är på prov och har godkänts av utbildnings-och fritidsnämnden i Fagersta kommun på deras senaste möte. Det är rektorn på Per Olsskolan Kerstin Bergström-Bylund som vill prova ett "2-lärarsystem" under läsåret 2017/2018. Det som i dagsläget är tre klasser i årskurs 3 på grundskolan ska på prov i höst slås ihop till två klasser med två klasslärare i varje. Syftet är enligt förslaget att underlätta rekrytering av personal och få lärarna att stanna kvar på sin arbetsplats.

– Vi tror på det här och vill gärna prova idén, säger Sune Andersson (S), ordförande i utbildnings- och fritidsnämnden.

Målet är att förbättra arbetsmiljön, öka tryggheten och trivseln för lärarna. Att ha två klasslärare tros öka samarbetet mellan lärarna och de får delat ansvar och det ökar möjligheten till ett ökat ämneslärarsystem.

I det långa loppet hoppas Per Olsskolans rektor enligt förslaget att den här nya uppdelningan av klass och lärare ska gynna eleverna och leda till att eleverna når högre mål.

För att kunna genomföra det här provåret så har Per Olsskolan ansökt om en till lärartjänst på 500 000 kronor för låsåret 2017/2018. Fördelat på 250 000 kronor per termin.

– Vi räknar med att klara kostnaden inom den befintliga budgeten för höstterminen. Vi tror att det ska rymmas inom den intäktsökning som vi har under 2017. Finansieringen är inte klar för vårterminen, det ska lyftas in i budgetprocessen under hösten, säger Sune Andersson (S), ordförande i utbildnings- och fritidsnämnden.