Utgav sig för att vara polis – begärde skadestånd för påstått brott

Under torsdagen blev polisen i Fagersta uppmärksammade på att någon försökt lura en kvinna att betala skadestånd. Kvinnan som hörde av sig till polisen hade blivit uppringd under dagen av en person som uppgav sig att vara just polis. Personen hade sagt att kvinnan fångats på bild i samband med en stöld. Sedan ska bedragaren ha sagt att hon var skyldig att betala skadestånd för det påstådda brottet. Kvinnan som inte fattade någonting valde att avbryta samtalet och ringa polisen i Fagersta.

– Hon fattade ingenting och förstod att något var galet. Det här är något typ av försök till bedrägeri, säger Lars-Göran Backström hos polisen i Fagersta.