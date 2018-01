Alfaskolan i Fagersta byggs ut just nu och ett byggföretag är på plats. Natten mellan 25 och 26 januari bröt sig någon in på byggarbetsplatsen genom att sparka in en skiva, som satts fast över en dörr. personen fick med sig verktyg till ett värde av 7 000 kronor. Polisen har inga spår eller iakttagelser.