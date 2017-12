Mossa, granris och fårskinn – låt naturen flytta in i jul

Granris, tallris, kottar och mossa. Naturen flyttar gärna in under julen. Men det är inte bara att ge sig ut i skog och mark.

Vi har en nära koppling till naturen vid våra stora högtider. Granen flyttar in under julen, riset under påsken och majstången pryder midsommarfirandet. Men det är inte bara att traska ut i skogen och såga ner granruskor som ska pynta balkongräcket eller farstubron – eller för den delen plocka vitmossa till adventsljusstaken.

– Allemansrätten ger oss rätt att plocka bär och svamp, men inte bryta eller hugga kvistar. Då måste man ha tillstånd från markägaren, säger Lena Strömvall, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västmanlands län.

Många arter som är populära vid jul, som lummer och mistel, är fridlysta.

– Lummer får man plocka för eget bruk med markägarens godkännande, men inte sälja. Misteln är fridlyst, men den kan man få ta om man äger marken som trädet står på och om det finns mycket mistel i området. Vi får många frågor just om misteln, berättar Lena Strömvall.

Även när det gäller mossa och fönsterlav uppmanar hon tillförsiktighet.

– De är inte fridlysta, men växer långsamt. Det ska man tänka på.

Vill man inte ta in kottar, går det att köpa dekorationer

Sara Hagström, visual merchandiser och inredningsstylist på företaget Creadomi i Arboga, tipsar om att det går att fånga en naturlig känsla i julpyntet utan att ge sig ut i skogen.

– Material som fårskinn, trä och linne ger också en naturlig känsla. Vill man inte ta in kottar, går det att köpa dekorationer som ser ut som kottar, eller inredningsdetaljer med naturmotiv på. Man kan även använda korgar och vaser att stoppa i ljusslingor i för att skapa stämning. Det är ju dessutom dekoration som man kan använda året om.

Hon tycker inte heller att man ska rädas glesa och skrangliga grenar och träd.

– Det är väl en smaksak, men jag kan tycka att ju krokigare och glesare med barr, desto bättre. Det behöver inte vara tätt och fint. Där kan man släppa på prestigen. Låt det vara så naturligt som möjligt. Häng en gren ovanför matbordet och dekorera med önskat julpynt, eller bind en krans- eller takkrona av bara grön växtlighet utan julpynt i.

Själv slår hon ett slag för ceder, en barrväxt med ursprung från Medelhavet, i stället för julgran.

– Det går lika bra att lägga paketen under cedern. Den är rätt kal och ser ganska trött ut, men det är något vackert när det är naturligt och något helt annat än julgranen.

Saras tips för naturlig inredning

■ Dutta inte ut pyntet – gruppera och håll ihop, gärna med textilier, korgar eller andra inredningsdetaljer.

■ Nakna pinnar och glest med barr – ingen fara. Återhållsamt är också trevligt.

■ Förstärk den naturnära trenden med detaljer av naturliga material som fårskinnsfällar, linnedukar, rustika trädetaljer och korgar.

■ Eukalyptus och ceder är populära växter som passar till julen och som du kan köpa i handeln.

■ Ljusslingor skapar en julig stämning.

■ Det behöver inte vara perfekt. Tänk stort, yvigt, snett och vint.