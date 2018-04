Antalet anmälda våldsbrott i Fagersta både ökar och minskar

Sett i ett treårsperspektiv har siffran varierat från 1 362 till 1 592 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Fagersta kommun, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) som Nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Enligt samma statistik ser den polisanmälda våldsbrottsligheten ut att ha minskat i Norberg. Där har siffran sjunkit från 1 760 år 2016 till 1 242 i fjol. I Skinnskatteberg polisanmäldes 812 våldsbrott per 100 000 invånare förra året vilket är en ökning från 604 år 2015.

På kommunnivå varierar siffran. Flest brott per hundratusen invånare har anmälts i Ljusnarsberg i Örebro: 1 720 stycken. Fagersta ligger just nu på plats 10 på den listan medan Norberg ligger på plats 27 och Skinnskatteberg hamnar på plats 159. På en trygg bottenplats kommer Hammarö utanför Karlstad med 322 anmälda våldsbrott per hundratusen invånare.

I hela landet anmäldes 1 081 våldsbrott per hundratusen invånare under förra året. År 2016 var motsvarande siffra 1 135 och år 2015 låg den på 1 104 anmälda våldsbrott per hundratusen invånare.

– När det gäller de flesta brottstyper, så är det färre brott som anmäls än som begås, säger Stina Söderman, utredare på Brå till Nyhetsbyrån Siren.