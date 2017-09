I Norberg och Fagersta ökar bilåkandet mest i landet

Bilåkandet har ökat det senaste året. I Sverige ökade bilresandet med i snitt tio mil per invånare 2016 jämfört med föregående år. Alla bilar som var i trafik i Sverige under 2016 körde sammanlagt 6,7 miljarder mil. Det motsvarar 673 mil per invånare.

Men körsträckorna i kommunerna varierar - från i snitt 976 mil per invånare i Munkedal i Västra Götaland till i snitt 398 mil per invånare i Sundbyberg i Stockholm län. Störst ökning har varit i Munkfors i Värmland. Här har biltrafiken ökat med 8,4 procent.

Läs även: Kvinna sparkade på bil – sågs av fordonets ägare

Den näst högst ökningen av biltrafik i landet har skett i Norberg. Här har bilåkandet ökat med sex procent, 45 mil per invånare, från 760 mil per invånare till 805 mil per invånare från år 2015 till 2016.

I Fagersta har bilåkandet också ökat rejält med 4,7 procent, 32 mil per invånare. Från 682 körda mil per invånare år 2015 till 714 körda mil per invånare år 2016.

– Det körs mer än någonsin och transportarbetet med bil har aldrig varit högre, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

Läs även: 68-årig man misstänkt för rattfylleri

Siffrorna bygger på statistik från länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS som Nyhetsbyrån Siren har tagit fram. Utifrån siffrorna drar Trafikanalys slutsatsen att det finns fler personbilar i trafik än någonsin och att antalet bilar ökar mer än befolkningen.

Läs även: Fick bilen tömd på 25 liter bensin