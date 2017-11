Teknikföretag rankar Norberg och Skinnskatteberg som två av Sveriges mest sårbara kommuner

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP har tilldelat kommunerna ett index mellan 1 och 10, där 1 är sårbart och 10 är robust. Av Sveriges 290 kommuner har 29 stycken graderats med det lägsta betyget (1), däribland Norberg, Skinnskatteberg och Kungsör i Västmanland.

Rapporten går under namnet "Regionernas kamp" och bygger på teorier kring den nya ekonomiska geografin (NEG). Enligt rapporten har ländernas regioner fått större betydelse än nationalstaterna i den globala kampen om resurser. WSP jämför därför hur svenska regioner står sig jämfört med varandra och jämfört med regioner i övriga Europa.

Betyget bygger på BNP/Capita, befolkningsutveckling, sysselsättning, utbildningsnivåer och förvärvsinkomster.

Det påminner om den rapport som Tillväxtverket gav ut år 2016 – men den visade ett annorlunda resultat. I den rankades Fagersta som den mest sårbara kommunen i landet, medan Skinnskatteberg placerades på plast 241 och Norberg på plats 133 av 290. Av WSP får Fagersta ett något högre index: 2, vilket åtminstone inte är bottenbetyg.

Norberg får dåliga resultat vad gäller inflyttning i kommunen och andel utrikes födda som är sysselsatta (27 procent år 2015). Skinnskatteberg får sämst resultat i Sverige vad gäller andel sysselsatta inom kunskapsintensiva företag.

Resultatet i rapporten bygger dock inte på färska siffror: WSP har i huvudsak utgått från siffror från 2015.

De kommuner som rankas som mest robusta i Sverige ligger i huvudsak i storstadsregionerna.

– Storstadsregionerna har under lång tid varit draglok i utvecklingen och det finns tudelnings- och polariseringsrisker om det fortsätter. En mer distribuerad utveckling kan vara önskvärd, och frågan är om vi inte ser tecken på just detta i den senaste Regionernas kamp. En revansch för de svenska centralorterna. Men en rad utmaningar består helt klart, säger Mattias Frithiof, avdelningschef WSP och en av författarna till rapporten.

Luleå är den enda kommun i Sverige som inte ligger i någon av storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö-Lund som har fått 10 i totalt index.

Så graderas kommunerna i Västmanlands län

Total index:

1. Västerås: 9

2. Sala: 7

3. Hallstahammar: 5

4. Köping: 4

5. Arboga: 3

6. Surahammar: 2

7. Fagersta: 2

8. Kungsör: 1

9. Skinnskatteberg: 1

10. Norberg: 1

Källa: WSP, som i sin tur utgått från följande statistik från SCB, Worldbank, Eurostat och Skolverket: BNP-tillväxt 2005-15, BNP per capita 2015, BRP per capita 2014, Folkmängd efter region 2015, Folkmängd förändring efter region 2005-2015, Andel som är yngre än 55, 2015, Inrikes flyttnetto 2015, Förvärvsintensitet 20-64 år, efter region, 2015, Andel sysselsatta icke EU/EFTA-medborgare, 2015, Andel med eftergymnasial utbildning, Genomsnittlig meritvärde i årskurs 9, 2015, Andel sysselsatta inom KIBS 2015, Förvärvsinkomst per capita 2015 och Förvärvsinkomst förändring per capita 2015.