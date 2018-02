TV: Kraftig krock mellan godståg och timmerbil – lokföraren skadades svårt

Strax före klockan 8 på torsdagsmorgonen fick SOS in ett larm om en kollision mellan ett godståg och en timmerbil i höjd med Hökmora i Norbergs kommun. Tre personer, bland annat lokföraren, ska ha lyckats hoppa vid kollisionen. Lokföraren fördes till akuten i Västerås och var vara vaken och talbar i ambulansen, men han ådrog sig flera frakturer.

Vid ankomsten till Västmanlands sjukhus i Västerås opererades lokföraren akut. Hans tillstånd betecknas under kvällen som allvarligt men stabilt.

Timmerbilsföraren och passagerare har klarat sig.

Tåget spårade ur vid olyckan, loket välte och lade sig på sidan. Loket drog omkring 20 godsvagnar lastade med timmer, timmer ligger nu spritt överallt.

Vid 9-tiden var en operativ arbetsledare från Trafikverket på plats.

Olyckan inträffade i närheten av Hökmora station, där det var en järnvägsövergång med bommar. Stationen används enbart som mötesstation för tågen, någon persontrafik har inte avgått från Hökmora på många år.

Trafikverket vet inte i detta nu om bommarna var nedfällda vid olyckstillfället eller inte. Trafikverket ska nu ta in alla sådana detaljer kring olyckan för att i samarbete med polisen göra en utredning av olyckan.

Vid 11-tiden kommer Trafikverket att ha en så kallad elbil på plats, med hjälp av den går det att komma upp till kontaktledningarna för att bedöma skadorna där.

Räddningstjänstens styrka från Avesta var på plats, liksom polis.

Vad 13.30 hade både polis och räddningstjänst lämnat platsen och lämnat över resterande arbete på olycksplatsen åt Trafikverket.

Polisen kommer att inleda en förundersökning. Var rubriceringen blir på den är på torsdagen oklart.

För tågresenärer på sträckan Storvik-Fagersta kan det bli ersättningsbuss under kommande veckor; Trafikverkets prognos är att reparationsarbetet kan vara klart vecka 7.

Bärgningsarbetet för att få vägen framkomlig pågick under torsdagskvällen. Enligt senaste uppgifterna sent på torsdagskvällen skulle vägen inte vara framkomlig igen förrän 16.00 under fredagen.

